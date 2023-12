Tempo de aprovação do SSA: Quanto tempo leva para receber seu primeiro pagamento depois que seu pedido de aposentadoria for aprovado?

Svocê pode acompanhar convenientemente o status de sua aposentadoria ou invalidez Seguro Social aplicação através da sua conta minha Segurança Social. Ao fazer login, navegue até a guia “Suas solicitações de benefícios”, selecione “Exibir detalhes” em “Mais informações” e revise a seção “Status atual” para atualizações e um prazo estimado de aprovação.

Os benefícios para sobreviventes não podem ser solicitados online. Em vez disso, use o serviço telefônico automatizado da SSA em 1-800-772-1213. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue para TTY 1-800-325-0778 para obter assistência do atendimento ao cliente da SSA.

H2: Quanto tempo leva o processo de aposentadoria?

O cronograma de aprovação varia de acordo com o tipo de benefício. Os benefícios de aposentadoria normalmente levam seis semanas, enquanto os benefícios por invalidez podem levar de três a cinco meses. Os benefícios dos sobreviventes duram em média dois a três meses para processamento. No entanto, dados recentes indicam atrasos prolongados na aprovação da deficiência, atingindo 218 dias em janeiro de 2023.

Inscrições incompletas, documentos faltantes e imprecisões podem paralisar o processo. A escassez de pessoal na ASS contribui ainda mais para os atrasos. Os motivos comuns para atrasos incluem inscrições incompletas, desafios na obtenção de evidências médicas, verificação do histórico de trabalho e o intrincado processo de determinação de incapacidade.

Pedidos de invalidez da Segurança Social enfrentam uma alta taxa de negação, com 67% rejeitados em média. Os benefícios de reforma têm menos requisitos de elegibilidade, enquanto os benefícios de sobrevivência são mais complexos, sujeitos a critérios de qualificação específicos.

O cronograma de aprovação determina pagamentos retroativos para cada tipo de benefício. Os benefícios de aposentadoria oferecem até seis meses de pagamentos retroativos. Os benefícios por invalidez cobrem o período a partir da data de início estabelecida, menos um período de carência de cinco meses. Os benefícios para sobreviventes incluem um pagamento único de US$ 255, se solicitado dentro de dois anos após a morte do indivíduo.

Recebendo benefícios da Previdência Social

Após a aprovação, os benefícios são iniciados com base em prazos específicos. Os benefícios por invalidez têm um período de carência de cinco meses, enquanto os benefícios de aposentadoria podem ser adiados por razões estratégicas, e os benefícios de sobrevivência dependem da idade do beneficiário.

Para um processo de aposentadoria tranquilo, comece as etapas com pelo menos um ano de antecedência. Utilize recursos on-line, estime custos para crédito de serviço e participe de aulas de educação para membros. Nove meses antes da aposentadoria, resolva as reivindicações de propriedade comunitária e, seis meses antes, solicite uma estimativa de aposentadoria. Envie o pedido de aposentadoria três a quatro meses antes da data planejada de aposentadoria.

Após a aposentadoria, você receberá informações de reconhecimento e pagamento. Considere a continuação das deduções, verifique a elegibilidade para a cobertura de saúde e mantenha-se informado sobre as implicações fiscais. Após a aposentadoria, aguarde quatro meses para o processamento final da folha de pagamento e possíveis ajustes em seus benefícios.

Ao seguir estas orientações, os indivíduos podem navegar no processo de reforma da Segurança Social de forma mais eficaz, garantindo uma transição mais suave para a sua vida pós-trabalho.