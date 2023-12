Ter mais de um cartão de crédito vale a pena? Entenda os benefícios e riscos

O cartão de crédito é uma das formas de pagamentos mais utilizadas pelos brasileiros. Isso se dá pela facilidade, segurança e benefícios que os cartões oferecem aos seus clientes.

Além disso, muitos acabam por contratar vários cartões de crédito no mesmo CPF. Mas será que realmente vale a pena?

Na realidade, ter mais de um cartão de crédito pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo de como você usa essa forma de pagamento.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda os benefícios e os riscos de ter mais de um cartão de crédito, bem como dicas para você usar essa ferramenta com inteligência e responsabilidade.

Benefícios de ter mais de um cartão de crédito

Muitos consumidores podem encontrar facilidades ao obter dois ou mais cartões de crédito. Assim, conheça os principais benefícios:

Maior limite de crédito: ao ter mais de um cartão, você pode somar os limites de cada um e ter mais poder de compra. Isso pode ser útil para fazer compras de maior valor ou parcelar sem juros;

ao ter mais de um cartão, você pode somar os limites de cada um e ter mais poder de compra. Isso pode ser útil para fazer compras de maior valor ou parcelar sem juros; Mais opções de benefícios: cada cartão de crédito pode oferecer diferentes vantagens, como programas de pontos, cashback, descontos, seguros, assistências, entre outros. Assim, ao ter mais de um cartão, você pode aproveitar os benefícios de cada um de acordo com o seu perfil de consumo;

cada cartão de crédito pode oferecer diferentes vantagens, como programas de pontos, cashback, descontos, seguros, assistências, entre outros. Assim, ao ter mais de um cartão, você pode aproveitar os benefícios de cada um de acordo com o seu perfil de consumo; Mais segurança: em caso de perda, roubo ou bloqueio de um cartão, você pode contar com outro para não ficar na mão. Além disso, você pode usar um cartão específico para compras online e outro para compras presenciais, reduzindo o risco de fraudes.

Riscos de ter mais de um cartão de crédito



Se você está pensando em obter mais cartões de crédito em virtude dos benefícios de cada um, é importante observar também os contras. Isso porque existem vários pontos que podem dificultar a sua vida financeira. Confira:

Maior chance de endividamento: ter mais de um cartão de crédito pode aumentar a tentação de gastar além do que você pode pagar. Se você não tiver controle financeiro, pode acabar se enrolando com as faturas e pagando juros altíssimos;

ter mais de um cartão de crédito pode aumentar a tentação de gastar além do que você pode pagar. Se você não tiver controle financeiro, pode acabar se enrolando com as faturas e pagando juros altíssimos; Maior dificuldade de organização ao ter mais de um cartão de crédito, você precisa ficar atento às datas de vencimento, aos limites, aos saldos e aos pagamentos mínimos de cada um. Dessa forma, caso você se confunda ou se esqueça de alguma dessas informações, pode atrasar o pagamento, ter o cartão bloqueado ou ter o nome negativado;

ao ter mais de um cartão de crédito, você precisa ficar atento às datas de vencimento, aos limites, aos saldos e aos pagamentos mínimos de cada um. Dessa forma, caso você se confunda ou se esqueça de alguma dessas informações, pode atrasar o pagamento, ter o cartão bloqueado ou ter o nome negativado; Maior custo com tarifas: alguns cartões de crédito cobram anuidade ou outras taxas, que podem pesar no seu bolso. Assim, ter mais de um cartão pode significar ter mais gastos com essas tarifas, que podem não compensar os benefícios oferecidos.

Dicas para usar mais de um cartão de crédito com sabedoria

Após fazer a análise entre os benefícios e riscos de ter mais de um cartão de crédito, você precisa decidir se realmente vale a pena para você. Não existe uma resposta certa ou errada. Mas sim, aquela que melhor se adéqua à sua realidade.

No entanto, é fundamental se atentar para prática simples, a fim de aproveitar ao máximo o seu cartão de crédito. Confira algumas dicas a seguir.

1 – Escolha cartões que se adequem ao seu perfil

Antes de solicitar um cartão de crédito, pesquise as opções disponíveis no mercado e compare as tarifas, os juros, os benefícios e os requisitos de cada um.

Escolha os cartões que tenham as melhores condições para você e que se encaixem na sua renda e no seu estilo de vida.

2 – Defina um orçamento mensal

Para não gastar mais do que pode, estabeleça um limite de gastos mensal para os seus cartões de crédito e acompanhe os seus extratos com frequência.

Evite usar o crédito rotativo ou parcelar as faturas, pois isso pode gerar uma bola de neve de dívidas.

3 – Pague as faturas em dia e integralmente

Para evitar juros e multas, pague as faturas dos seus cartões de crédito sempre em dia e no valor total. Se possível, antecipe os pagamentos ou pague à vista, para economizar e liberar o limite mais rápido.

4 – Use os benefícios com critério

Não se deixe seduzir pelos benefícios dos cartões de crédito e use-os apenas quando for vantajoso para você.

Por exemplo, se você não viaja muito, não faz sentido ter um cartão que oferece milhas aéreas. Ou se você não compra muito em determinada loja, não vale a pena ter um cartão que oferece descontos nela.