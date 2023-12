Teve seu cartão do Nubank roubado? Saiba o que fazer

Em meio às crescentes preocupações com a segurança digital, o Nubank reforça sua dedicação à proteção dos usuários, oferecendo uma maneira de lidar com a perda ou roubo de seus cartões de crédito, ou débito. O processo de bloqueio, disponível através da plataforma “Me Roubaram”, visa desativar temporariamente o acesso não autorizado à conta do cliente.

O bloqueio do cartão do Nubank pode ser realizado de forma rápida e fácil, seja por meio de um computador pessoal ou outro smartphone. Esta medida é recomendada em situações de roubo de celular ou extravio do próprio cartão, evitando potenciais transações não autorizadas.

Para efetuar o bloqueio, os clientes devem acessar o site da ferramenta e realizar o login utilizando o CPF. Uma vez autenticados, basta selecionar a opção de bloqueio, proporcionando uma camada adicional de segurança aos seus ativos financeiros.

Além disso, a plataforma “Me Roubaram” oferece a funcionalidade de desconectar a conta de outros dispositivos, proporcionando maior controle sobre o acesso à conta. Vale ressaltar que o procedimento de bloqueio inativa todos os cartões associados à conta do usuário, requerendo um desbloqueio em outro dispositivo para reativá-los.

Ferramenta “Me Roubaram”

Em meio à crescente preocupação com a segurança dos clientes, o Nubank lançou a ferramenta “Me Roubaram”, proporcionando maior agilidade e praticidade para relatar casos de roubo ou furto. A plataforma busca evitar transações não autorizadas e proteger os usuários contra possíveis danos financeiros. Para utilizar, basta seguir o passo a passo:

Acesse o “Me Roubaram” por meio de um computador, celular ou outro dispositivo conectado à internet;

Insira o CPF e senha de acesso ao aplicativo (em caso de esquecimento da senha, é possível criar uma nova, recebendo as instruções no e-mail cadastrado);

Após o login, o usuário deve fornecer detalhes sobre o incidente, incluindo o relato do roubo do celular, do cartão ou de ambos;

Nesse momento o usuário pode bloquear o cartão do Nubank e desconectar imediatamente a conta do dispositivo e concluir a operação.

Por meio da praticidade do “Me Roubaram”, o Nubank reforça seu compromisso em oferecer soluções eficazes nos momentos de necessidade dos clientes. Recomenda-se que, após o uso da ferramenta, os usuários registrem um boletim de ocorrência para informar a polícia sobre o incidente, e enviem o documento para análise da equipe do Nubank.

“Mesmo após o uso da plataforma Me Roubaram, ainda será necessário entrar em contato com o time de atendimento do Nubank por e-mail ou telefone para informá-los sobre a sua situação. A plataforma Me Roubaram é um atalho que irá proteger seus dados e seu dinheiro de um jeito mais rápido. Depois de usá-la, é recomendado que você procure pelo time para mais informações”, explica o Nubank em seu blog.



SOS do Nubank

O SOS Nu é uma central de informações disponibilizada pelo Nubank para orientar os clientes sobre como proteger suas contas em situações de emergência que possam expor seus dados, como roubo ou golpes. Essa plataforma oferece um guia para os clientes saberem como entrar em contato com o Nubank.

É importante ressaltar que o SOS Nu não substitui o atendimento convencional do Nubank, mas serve como um recurso adicional para os clientes lidarem de forma eficiente com situações de emergência. Ele fornece informações claras e direcionadas sobre as medidas a serem tomadas.