Texas Drive Through Christmas Lights: Onde você pode encontrar as melhores luzes de Natal no Lone Star State?

Emuito novembro e dezembro, Leste do Texas se transforma em um país das maravilhas do inverno ao abrigar algumas das mais espetaculares exibições de luzes de Natal drive-through do sudoeste.

Atraindo milhares de visitantes, esses parques festivos e luminosos tornaram-se uma tradição familiar apreciada e uma maneira mágica de aproveitar a temporada de férias.

Onde você pode encontrar as melhores luzes de Natal no Lone Star State?

Entre as experiências de luz de Natal de destaque em Texas é o Presente de Luzes no Texas Motor Speedway perto de Fort Worth.

Funcionando de 23 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, este enorme display apresenta mais de três milhões de luzes LED, criando um espetáculo drive-through deslumbrante.

Para uma experiência aprimorada, os visitantes podem adquirir óculos 3D na entrada. O evento também inclui a Aldeia do Papai Noel, onde as crianças podem conhecer o Papai Noel, interagir com os personagens de “Frozen”, andar de trem e fazer decorações de Natal.

Lynn Creek Park em Grand Prairie hospeda a exibição Prairie Lights, apresentando um dos maiores túneis de luz do mundo.

Funcionando de 23 de novembro a 31 de dezembro de 2023, este drive-through de três quilômetros ostenta mais de quatro milhões de luzes, exibições de arcos cativantes e uma Vila de Natal que oferece comida, bebidas quentes e presentes.

Em Tyler, o inovador Santa Land, aberto de 10 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024, foi TexasO primeiro parque temático de Natal drive-thru.

Distribuído por 24 acres, ele exibe quase 2,5 milhões de luzes e apresenta exibições animadas e artesanais, como Christmas Tree Lane, Swinging Elf e gigantescos soldados saudando.

Tyler também abriga o Up in Lights, que acontece de 24 de novembro a 25 de dezembro de 2023, em datas selecionadas.

Com mais de um milhão de lâmpadas, exibições animadas e luzes sincronizadas dançando canções de Natal ao longo do percurso de 1,6 km, promete um espetáculo festivo.

Atenas, Texaspossui o Parque Natal Terra das Luzes, aberto de 10 de novembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024.

Este parque encantador apresenta mais de quatro milhões de luzes dispostas em cenas musicais, túneis, arcos e exibições de personagens de desenhos animados e Elvis Presley, criando uma experiência mágica para os visitantes e recebendo ônibus de turismo mediante notificação prévia.

Esses shows de luzes de Natal drive-through não são apenas exibições; eles são acréscimos valiosos a qualquer texanotradições de férias.