The Game Awards 2023 GOTY: Onde você pode jogar todos os jogos indicados para Jogo do Ano?

The Game Awards 2023 estão prestes a acontecer e votando Jogo do ano já está fechado. Os indicados para esta categoria merecem fazer parte da lista, mas apenas um desses jogos ganhará o grande prêmio. Um total de seis jogos fizeram parte da lista de indicados, que inclui Alan Wake 2, Baldur Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Vamos dar uma olhada em onde você poderá jogar cada um dos indicados ao Jogo do Ano. Você pode se surpreender com as informações que temos a oferecer para você. Você está pronto?

Baldur Gate 3 pode ser reproduzido em PC, Mac, PlayStation 5, Steam Deck, ROG Ally, X-Box Series X, Series S e Nintendo Switch. Alan Wake 2 pode ser jogado no PC, PlayStation 5 e X-Box Series X/S. Homem-Aranha 2 de Marvl é exclusivo do PlayStation 5. O remake de Resident Evil 4 também é exclusivo do PlayStation, embora possa ser jogado tanto no PS% quanto no PS4. Por último, mas não menos importante, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom são exclusivos da Nintendo e só podem ser jogados no console Nintendo Switch.

Qual jogo tem maior probabilidade de ganhar o jogo do ano de 2023?

De todos os seis jogos indicados para Jogo do Ano, apenas três deles têm chances reais de ganhar o prêmio. O Homem-Aranha 2 da Marvel foi definitivamente um fenômeno cultural que fez as pessoas aproveitarem a experiência de mundo aberto com Peter Parker e Miles Morales na cidade de Nova York. Super Mario Bros. Wonder trouxe de volta todos aqueles sentimentos pelos jogos antigos do Mario, com certeza terá muitos votos para este prêmio. No entanto, a última edição da franquia The Legend of Zelda é definitivamente o principal candidato ao Jogo do Ano. Uma melhoria em relação ao seu antecessor, as lágrimas do Reino podem ser esmagadoras às vezes devido ao quão massivo é, mas ninguém vai argumentar que este é definitivamente o Jogo do Ano nos livros das pessoas. Qual desses jogos é o seu favorito de 2023?