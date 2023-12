The Guardian elege Jenni Hermoso como jogadora de futebol do ano

ASegundo o The Guardian, no seu jornal, o prémio de ‘futebolista do ano’ “é atribuído a um jogador que tenha feito algo notável, seja superando adversidades, ajudando os outros ou dando um exemplo desportivo, agindo com uma honestidade excepcional”, segundo o jornal The Guardian. os parâmetros estabelecidos pelo artigo.

O vencedor deste ano foi anunciado como Jenni Hermosovencedora da Copa do Mundo Feminina com a Espanha.

Discurso completo de Luis Rubiales sobre o beijo Hermoso: “Não vou renunciar!”Parker Johnson

Depois de um ano em que a jogadora esteve em destaque dentro e fora de campo, o Guardian decidiu que ela se tornará a oitava vencedora do prêmio e a quarta mulher a conquistá-lo. Ela vem depois Khadija Shawem 2018, Megan Rapinoeem 2019 e Virgínia Torrecilla em 2022.

A publicação relata o ocorrido na final do Mundial com Rubiales, onde destaca que a posição do madridista “era clara e inabalável”.

Como Hermoso ganhou o prêmio?

Como resultado destes acontecimentos, iniciou-se um movimento com o slogan “Acabou”, que chamou a atenção de muitas outras seleções femininas pela mesma causa.

Com uma grande carreira, na qual detém o título de artilheira da seleção nacional após 107 internacionalizações e 52 gols, ela tem uma longa carreira em diversos clubes. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Tyreso Na Suécia, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain e agora Pachuca no México foram as diferentes casas Lindo teve durante seus anos em campo.

Agora, como relata o ‘The Guardian’, ela ficou acima de todas as outras em 2023.

“Através da sua postura e ações, e das suas companheiras de equipa, ela tornou-se um símbolo da luta pela justiça, igualdade, imparcialidade e um ambiente seguro para as jogadoras de futebol e para as mulheres em geral. na Espanha lutando contra uma cultura machista”, concluiu o jornal.

“Ela assumiu um papel que provavelmente preferiria nunca ter assumido e é por isso que ela é uma vencedora mais do que digna do prêmio.”