The Miz diz que Travis Kelce seria ‘muito bom’ na WWE, poderia marcar uma equipe com Jason!

Travis Kelce seria awwwwweeeesoooome no círculo quadrado… assim diz WWE Superstar O Miz quem conta TMZ Esportes ele adoraria ver o astro do Kansas City Chiefs – E seu irmão, Jasão – levem seus talentos para a luta livre!!

Lembre-se, conversamos com Travis em abril sobre a possibilidade de vê-lo seguir outros grandes nomes do tight end como Rob Gronkowski dar George Kittle entrando no wrasslin ‘… e ele disse que já conversou com Miz sobre como fazer isso acontecer.