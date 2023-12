The Miz quer ver Travis e Jason Kelce na WWE: estou sempre enviando DMs

Cdeveria Travis e Jason Kelce troque o NFL para a WWE em uma parceria de tag team? Lutador lendário, O Miz, deu-lhe a sua própria luz verde.

O Kelce têm o perfil certo para o programa de entretenimento, sendo homens relativamente jovens e grandes que passaram décadas treinando para serem atletas profissionais, então talvez pudesse ser uma opção para eles continuarem lucrando com sua juventude quando seus dias na NFL terminarem.

O momento mais engraçado do podcast de Travis Kelce com um duplo sentido erótico

“Estou sempre enviando DMs para Travis sendo tipo, ‘Ei, você seria muito bom no ringue, acho que você poderia se sair muito bem.'”, O Miz disse ao TMZ. “Nunca diga nunca.

‘Talvez ele se aposente depois deste ano e então que melhor maneira de sair do que com uma partida no Wrestlemania?”

Wrestlemania em particular foi mencionado, já que em 2024 se dirige para o Campo Financeiro Lincoln, a casa do Filadélfia Eagles, Quem Jasão Joga para.

O Miz disse que já apresentou a ideia à dupla, que supostamente não a descartou como uma boa ideia. O trio são todos bons amigos, pois vêm da mesma parte de Ohio.

Travis Kelce paixão por WWE fez aparições, mas talvez mais notavelmente quando ele exibiu um Cinturão do Campeonato WWE depois de vencer o Super Bowl 2020. Ele também prestou homenagem Lenda da WWE, The Rock usando uma de suas frases icônicas, “Conheça o seu papel e cale a boca!”

Quais outras estrelas da NFL foram para a WWE?

Diversos NFL jogadores fizeram a transição para WWEbuscando novos desafios atléticos e oportunidades de entretenimento.

Este crossover viu atletas como Rob Gronkowskio antigo Patriotas tight end, faça aparições em WWE eventos. Ele até ganhou o campeonato 24/7. Adicionalmente, Riddick MossUm ex NFL membro do esquadrão de treino, mudou para WWE e obteve sucesso como lutador.

Essas transições mostram o fascínio da luta livre profissional para atletas que buscam diversas carreiras além do esporte tradicional.