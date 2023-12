The Rock visita os chefes militares do Pentágono: ele está planejando concorrer à presidência?

Dwayne The Rock Johnson potencialmente concorrer à presidência dos Estados Unidos no futuro está na mente das pessoas há muitos anos. Os militares do país demonstraram repetidamente o seu amor e apoio ao ator e empresário. Recentemente, Johnson já havia falado sobre os pedidos e sugestões que recebeu ao longo dos anos para concorrer à presidência. Na verdade, ele se corrigiu no meio da frase sobre Joe Rogan para confirmar que NÃO apoia Presidente Joe Biden de qualquer forma. Cerca de três semanas atrás, Johnson ajudou o comediante Trevor Noah a lançar seu novo podcast no Spotify. Chama-se: ‘E agora? Com Trevor Noah’ e ele já tem uma grande variedade de convidados.

Pistas que apontam para uma possível candidatura de Dwayne Johnson à presidência

Dwayne Johnson visitou o novo podcast e falou sobre diversos assuntos. Mas Trevor Noah teve que perguntar a Johnson se ele concorrer a um cargo público era uma possibilidade. Ele não negou, na verdade disse o seguinte: “Fiquei muito emocionado e muito honrado. Vou compartilhar um pouquinho com vocês: no final do ano de 2022, recebi a visita dos partidos perguntando Eu me perguntaria se eu iria concorrer e se eu poderia concorrer. Foi tudo muito surreal porque esse nunca foi meu objetivo. Meu objetivo nunca foi estar na política. Na verdade, há muitas coisas sobre política que eu odeio .” Embora esta seja uma notícia de novembro, Johnson enviou um vídeo em seu perfil do Instagram hoje.

O que complica é que o podcast com Trevor Noah aconteceu em 9 de novembro e Johnson fez uma visita ao Pentágono seis dias depois disso. Ele estava lá com líderes seniores do Exército e muitos magnatas da mídia da indústria esportiva. A julgar pelo grupo de pessoas que estavam lá ao lado de The Rock, só podemos imaginar que ele estava ocupado com negócios relacionados ao esporte. Mas quando lhe perguntaram o que estava fazendo lá, Johnson teve que deixar sua resposta aberta à interpretação. Ele disse: “Estou em uma missão especial”. Pelo que sabemos, The Rock não planeja concorrer à presidência, mas ninguém ficaria surpreso se ele estivesse.