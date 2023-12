The Ultimate Fighter 32 deve estrear em junho com pesos penas e médios

O Lutador Final 32 estreará em junho na ESPN e ESPN+ com o elenco para a nova temporada já em andamento.

O reality show de longa duração se concentrará nos pesos penas e médios na última edição, com treinadores a serem nomeados posteriormente. A seleção do elenco da série ocorrerá até 19 de janeiro, com os candidatos enviando informações por meio deste link.

A seleção do elenco será feita virtualmente, sem testes físicos, com seleções a serem feitas no final de janeiro.

A última temporada de TUF vem depois TUF 31 focado nos pesos galo e peso leve com um elenco composto por veteranos e novatos do UFC. O ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor, treinou os prospectos, enquanto Michael Chandler cuidou dos veteranos.

Brad Katona e Kurt Holobaugh venceram a temporada, com ambos garantindo novos contratos para retornar ao elenco do UFC após já terem competido pela promoção.

Os pesos médios foram apresentados recentemente no TUF na temporada 29, quando Alexander Volkanovski e Brian Ortega atuaram como treinadores. Bryan Battle conquistou o título naquela temporada.

Já no peso pena, os lutadores até 145 libras aparecem pela primeira vez desde a temporada 27, que teve Stipe Miocic e Daniel Cormier como treinadores. Katona também venceu aquela temporada do reality show antes de ser lançado e mais tarde voltou para se tornar o primeiro duas vezes TUF campeão.

Ainda não se sabe quem será o treinador da próxima temporada do reality show, mas o show está programado para estrear em junho com data exata ainda a ser anunciada.