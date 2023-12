The Weeknd fornece 4 milhões de refeições para apoiar os esforços humanitários em Gaza

O cantor, que também é Embaixador da Boa Vontade do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, fez a doação através do seu Fundo Humanitário XO… beneficiando os esforços de resposta humanitária do PMA em Gaza.

Desde que foi nomeado Embaixador da Boa Vontade em outubro de 2021, The Weeknd – nome verdadeiro Abel Tesfaye – doou pessoalmente 1,8 milhões de dólares à missão global de combate à fome do PAM através do seu Fundo Humanitário XO, estabelecido em parceria com o Programa Alimentar Mundial dos EUA.