Theo Von convenceu Sean Strickland a mostrar um podcast onde ele começa a chorar

Tele mundo inteiro de UFC é provavelmente um bando de homens reprimidos que estão tentando lutar contra traumas do passado e a melhor maneira de controlar esse truama é lutando. Tivemos um vislumbre disso não muito tempo atrás Alexandre Volkanovski desabou na sala de imprensa logo após perder para Islam Makhachev. Nem todos os lutadores estão dispostos a se abrir sobre seus traumas, mas aquele que sempre fez isso é Sean Strickland. Ele sempre falou sobre como foi abusado quando criança e como sofreu de PTSD. No entanto, ele nunca deixou de falar sobre isso em um ambiente mais privado até falar com o comediante Théo Von.

Von tem um podcast chamado ‘This Past Weekend’, onde ele tem alguns dos convidados mais interessantes que você verá em qualquer estilo de vida. Strickland acabou de gravar uma daquelas entrevistas com Theo Von e queria que seus seguidores soubessem sobre seu próprio colapso enquanto falava sobre coisas pessoais. Ele escreveu: “O TEPT pode tornar um homem forte fraco ou um homem fraco forte. Anos e anos de abuso apenas mudam você como homem. O ódio simplesmente não vai embora. A triste verdade é que sou um entre milhões, mas eu só importa porque há uma câmera na minha cara. A maioria das pessoas simplesmente sofre em silêncio e afoga seus demônios em álcool ou drogas. Theo, obrigado por dizer que excluiria o vídeo para mim. Eu queria que você fizesse isso, ainda assim, mas pelo menos no final do dia… é a vida.”

Strickland foi finalmente convencido a permitir a publicação do episódio

A partir de outros tweets feitos por Sean Strickland, ficou claro que ele precisava ser convencido pela equipe de Theo Von de que publicar o episódio era uma boa ideia. Embora o campeão dos médios pareça um homem mais simples, ele mostra algumas camadas de personalidade que surpreenderão mais de uma pessoa se eles se sentarem para ouvi-lo falar sobre sua experiência de vida. Strickland enganará qualquer um à primeira vista, mas ele é muito mais do que suas brincadeiras não filtradas. O episódio sai ainda esta semana, fique ligado.