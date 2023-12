Tibério CONTRATA de forma efetiva e para ESTÁGIO

A Tibério, construtora compromissada em priorizar projetos com elevado padrão de qualidade e que se dedica em tornar cada detalhe especial, está recrutando novos funcionários (as) para compor o seu grupo. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as oportunidades abertas:

Assistente da Qualidade – São Paulo – SP – Construção Civil;

Analista de Produto (Marketing) – São Paulo – SP – Construção Civil;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Consultor (a) Imobiliário – São Paulo – SP – Corretagem;

Assistente de Criação – São Paulo – SP – Artes Gráficas;

Estagiário (a) de Marketing Off – São Paulo – SP – Marketing;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Analista RH (Treinamento, R&S, Cargos e Salários) – São Paulo – SP – Recursos Humanos;

Analista de Planejamento (Engenharia ou Arquitetura) – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Analista de Construção Civil – São Paulo – SP – Administração Geral;

Assistente de Segurança e Saúde Ocupacional – São Paulo – SP – Construção Civil;

Assistente de Engenharia Civil e Arquitetura – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Estagiário (a) de Projetos (Arquitetura E Urbanismo) – São Paulo – SP – Arquitetura, Urbanismo;

Analista de Marketing de Produto – São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto / Categoria / Marca;

Gesseiro (a) – São Paulo – SP – Construção Civil.

Mais sobre a Tibério

Falando mais sobre a Tibério, é legal frisar que a empresa opera em diferentes segmentos da construção civil, tem em seu portfólio projetos residenciais, comerciais, hoteleiros e multiuso, do médio ao altíssimo padrão, localizados em vários bairros de São Paulo e na região metropolitana.

Buscando sempre a melhor forma de atender às necessidades e expectativas de seus clientes, a Tibério desenvolve projetos que priorizam a funcionalidade, durabilidade e estética. Por isso, pesquisa constantemente novas tecnologias e está sempre aperfeiçoando aquelas que provaram ser mais eficazes para garantir o melhor custo dentro da qualidade requerida.

Por fim, já são mais de 155 edifícios entregues, mais de 2 milhões de metros quadrados construídos e mais de 23 mil unidades que dão vida a momentos inesquecíveis.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Tibério já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



