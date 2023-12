Ticket Log ABRE VAGAS no Sul e no Sudeste; Saiba mais!

A Ticket Log, empresa que possui soluções de mobilidade para Gestão de Abastecimento, Manutenção e Serviços integrados, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no momento. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de cargos ofertados:

Analista de Serviços – Campo Bom – RS – Administração Geral;

Assistente Administrativo III – Campo Bom – RS – Administração Geral;

Consultor (a) Técnico de Pesados – JR – Campo Bom – RS – Mecânica de Automóveis;

Assistente Técnico de Pesados – Campo Bom – RS – Mecânica de Automóveis;

Assistente de Costumer Experience – Campo Bom – RS – Desenvolvimento de Produto / Categoria;

Estagiário (a) em Produtos e Projetos – Barueri – SP – Processamento de Dados;

Assistente de Suprimentos – Porto Alegre – RS – Suprimentos: Elaboração de planilhas e Excel para análise de resultados de clientes; Suporte no levantamento de dados de sistema; Apoio no processo de negociação junto a oficinas, distribuidores e fabricantes;

Assistente de Serviços – PCD – Campo Bom – RS – Administração Geral;

Executivo (a) de Venda Remota I – Campo Bom – RS – Telemarketing / Call Center Ativo;

Executivo (a) de Venda Remota II – Campo Bom – RS – Venda Externa;

Monitor (a) de Atendimento – Campo Bom – RS – Atendimento;

Supervisor (a) de Operações – Campo Bom – RS – Manutenção em Geral;

Gerente de Negócios – Hunter – Juiz De Fora – MG – Venda Externa.

Mais sobre a Ticket Log

Sobre a Ticket Log, podemos frisar que a empresa conecta empresas e pessoas para valorizar o tempo e aproveitar o melhor a vida com a maior rede de parceiros do país.

Dito isso, com a confiança de fazer parte da Edenred, uma marca global e digital de serviços de meios de pagamento que atua como companheira de todas as horas para trabalhadores e empresas. Líder em seu segmento, conecta 52 milhões de usuários, 2 milhões de estabelecimentos e 950 mil empresas clientes, em 45 países.

Fiel ao propósito do Grupo, “Enrich connections. For good”, essas soluções potencializam o bem-estar e o poder de compra dos usuários, melhoram a atratividade e a eficiência das empresas e dinamizam o mercado de trabalho e a economia local. São mais de 130 mil empresas clientes, 8,3 milhões de empregados beneficiados e 500 mil comerciantes credenciados no País

Em 2022, a Edenred movimentou, em nível global, um volume de negócios de € 38 bilhões, principalmente com o uso de aplicativos móveis, plataformas on-line e cartões.

O que é preciso para se candidatar?



Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

