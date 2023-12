Tiger Woods pode estar pensando em deixar a NIKE Golf após três décadas frutíferas

Tiger Woods tem sido o rosto de NIKE Golfe há quase três décadas, ele se tornou um fenômeno cultural como atleta patrocinado pela NIKE. De acordo com o ‘Sem deitar‘podcast, o próximo campeonato PNC pode ser o torneio final de Tiger com a famosa empresa de roupas esportivas. Em 1996, Woods assinou um contrato com a NIKE por cinco anos e US$ 40 milhões. Depois que expirou, Tiger assinou por mais cinco anos, mas desta vez por US$ 100 milhões. Em 2005, Woods assinou um terceiro contrato por cerca de US$ 20 milhões por ano durante os próximos cinco anos. Mas o mundo inteiro do golfe ficou surpreso quando Tiger apareceu com um par de tênis de golfe FootJoy no Torneio Masters de 2023.

Tiger Woods “agradavelmente surpreso” com recuperação no retorno nas BahamasLAPRESSE

Por que Tiger Woods poderia estar saindo da NIKE?

De acordo com este podcast, o motivo Tiger Woods pode estar saindo da NIKE porque a empresa provavelmente fechará sua divisão de golfe. Desde 2016, a empresa deixou de fabricar equipamentos de golfe. Neste podcast, também foi relatado que outros embaixadores da marca, como Rory McIlroy, Brooks Koepka e Scottie Scheffler também pode deixar a marca para sempre. Não é apenas Tiger Woods, mas também todas as outras estrelas. Desde que a NIKE parou de fabricar equipamentos, Tiger Woods também usou tacos TaylorMade e também pode estar procurando outras marcas de vestuário.

Deve Nike deixarem completamente a divisão de golfe, eles encerrarão uma carreira de 40 anos fabricando roupas e equipamentos de golfe que começou apenas alguns anos antes Tiger Woods tornou-se um de seus atletas. Ao longo de 27 anos de parceria, Tiger Woods já ganhou mais de US$ 500 milhões apenas por ser o rosto da divisão de golfe da marca. Se este relatório estiver correto, estamos perante o fim de uma era nas parcerias desportivas. No momento em que estávamos começando a vislumbrar um possível retorno de Tiger Woods ao topo, isso aconteceu.