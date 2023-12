Tiger Woods sugere uma conclusão para a saga da divisão da Nike: o acordo de US$ 500 milhões acabou?

Tiger Woods sugeriu que a situação entre ele e a Nike em relação ao seu Acordo de patrocínio de US$ 500 milhões está sob controle, pois ele ainda usa seus produtos em público em seu primeiro comentário sobre o assunto.

A empresa de vestuário e o homem de 47 anos são parceiros há quase 30 anos, mas apesar de seu retorno ao golfe Depois de perder competições devido a lesão, há relatos de que a Nike está prestes a encerrar seu sindicato.

Tiger Woods “agradavelmente surpreso” com recuperação no retorno nas BahamasLAPRESSE

“Ainda estou usando o produto deles” Bosque respondeu quando foi investigado sobre os rumores de jornalistas no Campeonato PNC, ele está competindo com seu filho, Charlie que também deverá se tornar um jogador de golfe profissional no futuro.

Por que a possível divisão?

A discussão da imprensa e dos fãs está centrada principalmente em O retorno de Woods ao golfe em 2022 após um acidente de carro que quase acabou com a vida em 2021.

No Augusta Nacional em abril daquele ano, ele estava vestindo Sapatos FootJoy em vez de Nike. Normalmente, os atletas não estão autorizados a associar-se a nenhuma marca concorrente. Por exemplo, Fórmula 1 da Red Bull os motoristas devem permanecer distantes dos produtos Monster Energy.

“Tenho mobilidade muito limitada agora” Bosque disse na época. “Só com as hastes, placas e parafusos que estão na minha perna, eu precisava de algo diferente, algo que me permitisse ficar mais estável.

Mas de acordo com No Laying Up, o verdadeiro motivo é muito mais simples. A Nike pretende encerrar seu ramo de produtos de golfe após 40 anos de envolvimento, o que significa que não teria motivos para patrocinar Woods.

Eles também parecem estar caminhando nessa direção, já que não vendem equipamentos esportivos de golfe desde 2016, vendendo apenas roupas nos últimos sete anos.

Outros embaixadores como Rory McIlroy, Scottie Scheffler e Brook Koepka também poderiam sair da empresa em busca de pastagens mais verdes.