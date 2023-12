Tim Allen era ‘uma vadia’ no set de ‘Papai Noel’, afirma Casey Wilson

Tim Allen encontrou-se na lista dos travessos este ano… com Casey Wilson criticando-o por agir mais como O Grinch do que como seu papel titular na série de TV “The Santa Clauses” durante as filmagens juntos.

Meses depois Pâmela Anderson acusou o ator de piscando para ela no set de “Home Improvement”, Casey o criticou como “uma vadia”… alegando que trabalhar com ele foi “a pior experiência verdadeiramente única” que ela já teve com um colega de elenco. Ai.

Ela se lembra de filmar uma cena em que sua personagem confunde o Papai Noel com um intruso… dizendo: “Então estou jogando coisas nele. [He] vai até o produtor que está a um metro e meio de mim e diz, e eu o ouço, ele diz: ‘Você tem que dizer a ela para parar de pisar nas minhas falas.’

Casey diz que um produtor virou-se para ela horrorizado e transmitiu a mensagem… reconhecendo que “todo mundo estava pisando em ovos” ao redor do ator veterano.

E isso não foi tudo … como Casey afirma quando terminou, “ele foi tão rude. Nunca fez contato visual, nunca disse nada”.

Para marcar sua saída do programa, ela diz que ele anunciou para todos que estava saindo, pegou sua capa de Papai Noel, jogou-a no chão e saiu – com os membros da equipe correndo para pegar a capa de veludo.

Casey também alegou que um membro da tripulação disse a ela que estava saindo com Tim “em um bom dia” – acrescentando uma última declaração contundente: “Ele é uma vadia”.