Timbro OFERECE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS; Se inscreva!

A Timbro, empresa em amplo crescimento, com grande solidez financeira, gestão altamente eficaz de processos e comprometimento total com os negócios que transaciona, está recrutando novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia,

Analista de Assuntos Regulatórios Jr – Temporário – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controladoria JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controladoria SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Responsável por toda a parte de contabilidade das Operações da Timbro Swiss SA e BTG Ingredients LLC.;

Analista de Exportação Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Faturamento JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Responsável pelo contato com prestadores de serviços e usinas, bem como a inclusão e emissão das notas fiscais no sistema. Analisar as informações contábeis das notas fiscais para assegurar que a base legal está em conformidade com a operação realizada. Executar o faturamento de notas fiscais (exportação, mercado interno, devolução e complementar), incluindo carta de correção;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) em Comércio Exterior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Vaga para PCD – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Timbro

Falando mais sobre a Timbro, é válido destacar que trata-se de uma das maiores importadoras para terceiros e leva o Brasil para o mundo ao exportar, em grande escala, commodities agrícolas e metais, além de distribuir algumas destas commodities.

Por fim, além de ser referência e consolidada no ramo, a Timbro se vale da diversidade e volume de negócios para gerar valor e reduções de custos a clientes e fornecedores, em cada etapa das operações que conduz. Internamente, faz o tempo ”correr mais rápido”, assegurando pontualidade quando interage com o mundo.

Confira alguns benefícios

Plano de Assistência Médica SulAmérica;

Vale Refeição ou Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Seguro de Vida Banco do Brasil;

Assistência Odontológica SulAmérica;

PLR;

Auxílio Home Office;

Total Pass.

Como enviar o seu currículo para um dos cargos?



Você também pode gostar:

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos do Timbro, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!