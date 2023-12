Timothée Chalamet anuncia o jogo do ano na premiação, o vencedor é …

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os prêmios do jogo

O 2023 Game Awards foi para Hollywood na noite de quinta-feira… e algumas grandes estrelas como Timothée Chalamet dar Anthony Mackie estiveram presentes para uma das maiores noites do mundo dos jogos!

O Game Awards aconteceu ontem à noite no Peacock Theatre em Los Angeles… e Chalamet fez um trabalho pesado, coroando o Jogo do Ano de 2023, “Baldur’s Gate 3!”

O jogo Larian Studios, um RPG, foi lançado no início de agosto e, com milhões de jogadores, é um dos jogos mais jogados no Steam.

Mackie, que estrela “Twisted Metal”, um programa de TV baseado no jogo Playstation do final dos anos 90, entregou um prêmio a um dos jogos mais comentados do ano (para melhor ou para pior) – Cyberpunk 2077.

CP foi eleito o Melhor Jogo Contínuo.

“The Last of Us” da HBO foi outro grande vencedor… levando para casa o prêmio de Melhor Adaptação por sua série de 9 episódios, que superou filmes como “Gran Turismo” (estrelado por David Porto) e “Super Mario Bros.”, um filme de animação estrelado Chris Pratt.

Claro, “The Last Of Us”, baseado no jogo de mesmo título, foi um dos shows mais celebrados do ano passado, com o ator Pedro Pascal dar Bella Ramsey interpretando os papéis de Joel e Ellie.

Não espere que a confusão entre o mundo dos jogos e Hollywood diminua também… mais adaptações estão a caminho!

Na verdade, espera-se que Fallout e Borderlands sejam lançados em 2024. Sequências de Sonic the Hedgehog e da série Halo também são esperadas no próximo ano… o que significa que a premiação de 24 deve ser incrível.