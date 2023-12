Timothée Chalamet canaliza o estilo Kardashian-Jenner para a estreia de ‘Wonka’ em Paris

Timothée chegou ao tapete vermelho em Paris na sexta-feira para a estreia de “Wonka” no Cinema UCG Normandie. O ator parecia elegante em calças pretas e um top metálico em formato de corrente. Engraçado, o top é meio parecido com um visual popular que as irmãs KarJenner usaram ao longo dos anos – com designs metálicos chamativos apresentando um estilo fluido.