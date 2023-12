Tio Frank em ‘Home Alone’ ‘Memba Him?!

Ator americano Gerry Bamman tinha 49 anos quando interpretou pela primeira vez o tio Frank – o tio mesquinho, barato e egoísta de Kevin McCallister – no clássico filme familiar “Home Alone”, em 1990.

Gerry compartilhou a tela grande com Macaulay Culkin como o irmão mais novo cuja família o deixa sozinho em casa durante as férias, Kevin, Catarina O’Hara como a mãe de Kevin, Kate, John ouviu como o pai de Kevin, Peter e Joe Pesci dar Daniel Stern como os ladrões do bairro.