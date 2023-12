Titan Pneus está EM BUSCA de profissionais no mercado; Saiba mais!

A Titan Pneus, empresa que é uma indústria de pneus com maior tempo em operação no Brasil, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa que está desde 1939 comercializando pneus com excelência, veja a lista de opções em aberto:

Engenheiro (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Engenharia Industrial, Produção: Desenvolver, implementar e manter o sistema de gestão da qualidade ISO9001. Coordenar as auditorias internas e externas. Garantir que os processos e procedimentos atendam aos requisitos dos padrões de qualidade pré-definidos. Atender aos clientes externos em solicitações de PPAP; Emitir laudos; Coordenar o sistema de documentos de qualidade;

Consultor (a) de Vendas – Florestal – São Paulo – SP – Engenharia Agronômica;

Estagiário (a) em Engenharia Elétrica – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Supervisor (a) de Produção – São Paulo – SP – Produção: Coordenar as atividades diárias da equipe, seus indicadores e impactos. Atender os KPIs e manter atualizado o Scorecard, dividindo mensalmente o nível de performance com a equipe; Identificar e analisar os desvios, propor e tomar ações a auditar sua eficácia.

Mais sobre a Titan Pneus

Falando mais sobre a marca, podemos destacar que a Titan Pneus conta com mais de 70 anos de existência. Não à toa a Fábrica de Pneus no Belenzinho é considerada patrimônio histórico. No dia primeiro de abril de 2011, o negócio agrícola da Goodyear na América Latina foi adquirido pela Titan que, desde então, é a nova proprietária da Fábrica.

Na América Latina, a Titan tem como foco principal o mercado agrícola e fora de estrada. Sua fábrica no Brasil conta com a mais alta tecnologia, produzindo pneus de qualidade, resistência, desempenho e durabilidade. Sua linha de produtos inclui pneus agrícolas, fora de estrada, caminhão e camioneta convencional.

Por fim, a Titan acompanha as mudanças tecnológicas e as diferentes demandas do mercado, e está constantemente em movimento, investindo em novas estratégicas e adequações, sem nunca deixar a qualidade no banco de trás.

Veja agora mesmo como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Titan Pneus, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!