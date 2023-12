TJ Hockenson está fora desta temporada devido a lesões ACL e MCL, mas há mais

Tele Minnesota Vikings (7-8) continuam a ser afetados por lesões, com as últimas más notícias surgindo após uma derrota para o Leões de Detroitdurante o qual o tight end TJ Hockenson sofreu uma lesão no final da temporada.

Hockenson, 26, não é o único jogador que ficará de fora até o final do ano, enquanto os Vikings tentam permanecer na disputa dos playoffs. Treinador principal dos Vikings Kevin O’Connell anunciou terça-feira que o linebacker DJ Wonnum rompeu o quadríceps devido a uma lesão sem contato e não jogará novamente nesta temporada.

Wonnum, 26, também sofreu uma lesão durante a derrota de domingo por 30-24 para os Leões. Hockenson, por sua vez, sofreu uma ruptura no ACL e no MCL depois que um defensor o abordou nos joelhos. Ambos os jogadores estão agora na reserva por lesão.

“Arrasado por esses dois caras. Dois dos nossos jogadores mais impactantes, líderes do nosso time”, disse O’Connell. “Dois caras que serão difíceis de superar a perda.”

Vikings foram atormentados por ferimentos

Vikings também perderam o quarterback Primos Kirk para a temporada no início do ano e wide receiver Justin Jefferson recentemente voltou de lesão.

Eles perderam quatro dos últimos cinco jogos e precisam vencer para chegar à pós-temporada, o que parece uma tarefa impossível sem Hockenson.

O tight end dos Vikings os lidera com 95 recepções e 960 jardas de recepção este ano, além de cinco touchdowns.