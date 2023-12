TNG abre CARGOS para Vendedor (a), Gerente e mais!

A TNG, empresa fabricante e vendedora de roupas brasileira, está contratando novas pessoas para compor o seu time de funcionários. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa fundada em 1984 e que rapidamente se tornou uma das maiores redes de varejo do país, veja quais são as vagas abertas:

Vendedor (a) de Loja de Shopping – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Folha de Pagamento – Barueri – SP – Departamento Pessoal: Realizar o processamento mensal de folha de pagamento, garantindo a precisão e pontualidade nas datas de pagamento. Calcular e processar os encargos trabalhistas, como FGTS, INSS, Imposto de Renda e contribuições sindicais;

Analista de Expansão – Barueri – SP – Venda Externa;

Coordenador (a) de Obras – Barueri – SP – Construção Civil: Gerenciar o cronograma das obras, garantindo que estejam concluídas dentro dos prazos estabelecidos. Supervisionar as equipes de construção e manutenção, garantindo a execução adequada das tarefas e o cumprimento dos padrões de qualidade da empresa;

Gerente de Loja de Shopping – Barueri – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Auditoria – Barueri – SP – Auditoria Interna;

Analista Administrativo – Barueri – SP – Administração Geral;

Assistente Financeiro/Administrativo (a) – Barueri – SP – Contas a Pagar e Receber.

Mais sobre a TNG

Falando mais sobre a TNG, é fundamental destacar que a marca possui mais de 30 anos no mercado e é uma das lojas mais importantes do país. Hoje, a TNG tem coleções masculina e feminina. Além de seguir as principais tendências internacionais do mundo da moda, a companhia também cria tendências, sempre com o pensamento fora da caixa, desenvolvendo looks com uma identidade própria.

Além disso, a TNG está em todo o território nacional. Hoje, são mais de 180 lojas, presentes nas principais cidades do país, além de mais de 300 lojas multimarcas e seu canal de vendas online. E isso é apenas o começo. Afinal de contas, a empresa ainda é jovem e visa crescer mais no cenário.

O que é necessário para efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da TNG, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



