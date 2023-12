Toda Moeda de 1 centavo vale R$200,00? Como posso vender?

Nesta matéria do Notícias Concursos navegaremos pelo universo numismático, revelando os mistérios de uma moeda de 1 centavo aparentemente comum, que pode chegar a valer R$200,00. Vamos desvendar os detalhes que tornam essa moeda especial e lhe ensinar a identificá-la entre tantas outras. Prepare-se para uma aventura no mundo das coleções e valores monetários.

Características da moeda de 1 centavo rara

Primeiramente, vamos identificar as características que tornam a moeda de 1 centavo de 1997 tão especial. Segundo informações do Banco Central (BC), a moeda possui as seguintes especificações:

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997)

Período: República

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 20mm

Peso: 2.96gr

Metal: Aço Inoxidável

Borda: Lisa

Reverso: Moeda

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico “BRASIL” e ramos de louro estilizados

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados

Mas qual seria o valor atribuído à moeda de 1 centavo do ano de 1997, segundo os catálogos numismáticos mais recentes? Veja na tabela abaixo os valores sugeridos para o ano de 2023:

Estado de Conservação Valor Muito Bom (MBC) R$ 3,00 Soberba (S) R$ 10,00 Flor de Cunho (FC) R$ 23,00

Vale salientar que a moeda de 1 centavo de 1997 pode apresentar um defeito específico conhecido como cunho trincado. Para identificar esse erro, é necessário observar atentamente o reverso da moeda. Quando o cunho está trincado, ele exibe algo semelhante a uma rachadura na face. Segundo os principais analistas numismáticos, uma moeda de 1 centavo de 1997 com o cunho trincado pode ser negociada por até R$ 200,00.

O que é numismática?

Numismática é a ciência que estuda e coleciona moedas, medalhas, cédulas e outros objetos relacionados à história monetária. Os praticantes dessa atividade, chamados de numismatas, buscam compreender não apenas o valor financeiro, mas também o valor histórico, artístico e cultural desses itens.



A numismática abrange desde a análise de características técnicas das moedas até o contexto histórico e cultural em que foram produzidas.

Onde Vender Moedas Raras?

Se você possui moedas raras e deseja vender, há diversas opções disponíveis. Contudo, antes de tomar essa decisão, é crucial realizar uma avaliação preliminar do valor das moedas. Para isso, é possível enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após obter a avaliação, você pode explorar diferentes alternativas para vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas

Plataformas de comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre

Casas de compra de moedas

Participação em encontros presenciais

Anúncios especializados em numismática

Anunciar suas moedas em plataformas como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um valor mais elevado pelas suas moedas raras.

Defeitos valiosos da moedas raras

Os defeitos valiosos das moedas, também conhecidos como erros de cunhagem, podem incluir uma variedade de características incomuns que as tornam especiais para colecionadores. Alguns desses defeitos podem aumentar significativamente o valor de uma moeda. Aqui estão alguns exemplos:

Erro de Cunhagem: Pode incluir falhas na impressão, cunhagem descentralizada, ou até mesmo moedas que foram cunhadas com materiais diferentes dos habituais.

Dobramento de Cunhagem: Quando a moeda é cunhada duas vezes, criando uma sobreposição de imagens.

Falta de Número ou Letras: Moedas que têm números ou letras ausentes podem ser consideradas valiosas.

Moedas Comemorativas com Erros: Moedas especiais de edições comemorativas que têm erros de produção.

Erro de Cunhagem na Borda: Algumas moedas têm erros específicos na borda, como bordas serrilhadas em moedas que normalmente não deveriam tê-las.

É importante notar que a avaliação do valor de uma moeda com defeito muitas vezes depende da raridade do erro, da demanda entre colecionadores e do estado de conservação da moeda. Colecionadores e especialistas em numismática costumam procurar por essas peculiaridades para aumentar o valor de suas coleções.