Todas as pistas que levam Ohtani aos Dodgers: um comentário revelador e uma reunião importante

Tele novela acabou Shohei Ohtani o destino da agência livre continua.

A estrela japonesa dominou as conversas no Reuniões de inverno da MLBe há rumores crescentes de que ele poderia estar indo para o Los Angeles Dodgers após uma suposta revelação da estrela bidirecional.

De acordo com Jon Heyman do New York Post, Ohtani teria contado a alguém próximo a ele no Vestiário dos anjos desde a temporada passada que gostou da ideia de ir para o Dodgers, ao mesmo tempo que descarta qualquer desejo de mudar para Nova Iorqueo que excluiria a Yankees e Metsenquanto o Blue Jays de Toronto também são uma opção atraente.

Shohei Ohtani descobre que seu herói de infância o idolatra agoraParker Johnson

“Finalmente se espalhou a notícia daquele agente livre superstar Shohei Ohtani encontrou-se com pelo menos o Dodgers, Jays e Gigantes,“, disse uma fonte do clube ao The Post.

No entanto, ainda não se sabe quem lidera entre os três finalistas, mais o Filhotes e Anjosdisse uma fonte ao Post.

“Meu querido disse a ele durante a temporada que gostou da ideia de ir pelo menos ao Dodgers ou Jays se ele deixasse o Anjos,” E aí cara escreveu.

É claro que tudo poderá mudar depois das reuniões, especialmente se O técnico dos Dodgers, Dave Roberts’ a indiscrição vai a favor ou contra ele depois de revelar ao The Athletic que ele teve uma reunião com Ohtani e membros do front office da equipe.

“Shohei” é a nossa prioridade”, explicou.

Dave Roberts quebrou o sigilo na negociação por Ohtani

Roberto confissão deixou claro que a conversa com Ohtani foi produtivo. Poderia ser um sinal positivo que mostra a Dodgers será escolhido pela maior estrela que atingiu a agência gratuita na história.

Quando se trata de uma negociação tão importante, a principal condição é a discrição, algo que o Dodgers gerente não respeitou e isso até causou o incômodo de gerente geral Brandon Gomessegundo o jornalista Bob Nightengale dos EUA hoje.

Quem conhece negociações importantes nas Ligas Principais diz que “o silêncio vale ouro”, algo em que o primeiro exemplo foi dado por Ohtani ele mesmo, que está há mais de quatro meses sem dar entrevistas.

O mesmo foi feito pelo Toronto Blue Jays, que apesar dos rumores sobre Ohtani visita à Flórida, recusou-se a opinar sobre o assunto.

Embora pareçam ter menos esperanças, o mesmo acontece com os Gigantes de São Francisco, que também têm o poder econômico para convencer os japoneses, além do atrativo de permanecer na Califórnia.