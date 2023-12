Todas as reações ao vivo de Taylor Swift em Chiefs vs Patriots no Gillette Stadium

EUAgora se tornou uma tradição ter o prazer de ver Taylor Swift reagir ao vivo ao desempenho dos Chiefs em campo sempre que ela participa de jogos da NFL.

Taylor Swift chega em grande estilo para o jogo de Travis Kelce Chiefs contra PatriotsParker Johnson

Sobre Domingoenquanto o Chefes estavam visitando o New England Patriots em Estádio GilletteSwift não decepcionou.

Sentada em sua habitual primeira fila em uma suíte VIP, Rápidojunto com sua companheira habitual, Brittany Mahomes, foi flagrada por câmeras comemorando ou gritando com os árbitros se a jogada não desse certo Chefes caminho.

Em uma jogada específica no segundo tempo do jogo quando Travis Kelce não conseguiu fazer uma recepção na end zone após ser empurrado Rápido foi vista levantando-se de sua cadeira gritando palavrões contra a penalidade desnecessária.

Enquanto Chefes os fãs concordariam que a jogada merecia uma chamada de interferência no passe, outros NFL os fãs concordariam que Kelce precisa ter algumas aulas de atuação com a namorada para o fracasso que ele tentou vender como penalidade.

O “Acabou agora?” cantor assistiu ao jogo em Foxborough para torcer pelo namorado Travis Kelce como o Chefes pretendiam pôr fim à sua sequência de duas derrotas consecutivas.

O NFL a pós-temporada está a apenas algumas semanas de distância e o Chefes esperam garantir o primeiro lugar na AFC.

Kansas City acabou ficando com o C por um núcleo de 27-17 com Rápido nas arquibancadas, e mesmo assim Travis Kelce não conseguiu marcar, tanto Taylor quanto o Chefes irei para casa feliz.