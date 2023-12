Todeschini CONTRATA Assistente Técnico, Mantenedor e mais!

A Todeschini, empresa que faz parte de um dos grupos com as maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a companhia, veja quais são as oportunidades abertas:

Analista de Marketplace – Móveis Carraro – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista de Orçamento – Comercial Todeschini – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Analista Técnico – Engenharia – Desenho Técnico – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Consumidor – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Atendimento – E-commerce – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente de Logística – E-commerce – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Assistente Financeiro – Bento Gonçalves – RS – Efetivo: Realizar controle diário de saldos de contas correntes, conferindo extratos bancários e gerando arquivos de remessa e retorno de cobrança escritural;

Jovem Aprendiz – Bento Gonçalves – RS – Aprendiz;

Banco de talentos – Tecnologia da Informação – Bento Gonçalves – RS – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Vendas – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Estagiário (a) de E-commerce – Bento Gonçalves – RS – Estágio;

Mantenedor (a) – Serviços Gerais – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Operador (a) de Processo – Produção – Bento Gonçalves – RS – Banco de talentos.

Mais sobre a Todeschini

Falando mais sobre a Todeschini, é interessante destacar que trata-se de um grupo de empresas genuinamente brasileiras, que se orgulham de sua história, construída ao longo de mais de 80 anos. No geral, as empresas Todeschini atuam no segmento de móveis planejados e seriados para todos os estilos e mercados, transformando histórias e realizando sonhos.

Com suas marcas reconhecidas e consolidadas no mercado nacional e internacional, as empresas Todeschini juntas, crescem cada vez mais, sendo destaque entre as marcas mais lembradas no prêmio Top of mind.

Confira alguns benefícios

Programa Participação Resultados (PPR);

Plano Previdência Privada;

Incentivo Educação;

Restaurante (almoço);

Lanche (café da manhã);

Programa Rancho;

Torta de aniversário;

Plano de Saúde;

Atendimento Médico e Odontológico na empresa;

Creche;

Cesta de natal;

Natal para os filhos dos colaboradores.

Confira agora mesmo como se candidatar



Agora que as vagas da Todeschini já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

