Todos apontam para Taylor Swift: Show demais para os Chiefs?

Tele Chefes de Kansas City estão tendo uma segunda metade da temporada decepcionante. Depois de um início brilhante, em que acumulou seis vitórias e apenas uma derrota, a equipe está em apuros e alguns analistas acreditam ter encontrado a causa: Taylor Swift.

Especialistas como OutKick’s Armando Salgueiro e Clay Travise Fox Sports 1 Pular Bayless e Craig Carton não hesitaram em apontar a sensação pop como a maior distração que o técnico enfrenta atualmente Andy Reid alunos.

Desde o “Sangue ruim” a cantora começou seu conhecido romance com Chefes extremidade apertada Travis Kelceela assistiu a oito jogos do time, onde se tornou o centro das atenções, mesmo acima do que está acontecendo no campo de futebol.

Câmeras de televisão e celulares capturam Swift cada gesto e movimento nas caixas e siga cada passo que ela e Kelce levar para fora do estádio.

Taylor’s a visita mais recente a um estádio resultou em 20-14 Chefes perda para o Invasores de Las Vegasum adversário supostamente “fácil” para a defesa NFL campeão. A derrota despertou a ira dos torcedores e críticas dos analistas.

O que dizem os especialistas?

Depois do revés, Salgueiro foi rápido em apontar em um artigo para OutKick: “Os Kansas City Chiefs foram uma grande decepção na tarde de Natal – a ponto de nos perguntarmos se eles têm alguma chance nos próximos playoffs.”

O analista apontou o dedo diretamente para Reid, Kelcee zagueiro Patrick Mahomes. A respeito de Travis e Taylor’s relacionamento, ele lembrou que o tight end tem feito longas viagens para marcar presença nos shows da namorada, inclusive em um em Argentina durante a semana de despedida da equipe.

No entanto, ele também reconheceu que Reid e Mahomes tiveram seu próprio conjunto de distrações, na forma de múltiplas aparições em todos os tipos de comerciais. Embora tenham sido filmadas meses atrás, essas filmagens continuam a ser uma distração.

Sem baíapor sua vez, foi mais direto, dizendo: “Parece que já é hora de chamar Taylor Swift de distração. O que você acha, Patrick? Andy? E você, Travis?”

Clay Travis foi mais contundente e até comparado Rápido para Yoko Ono, John Lennon viúva, e criticou Kelce’s promoção da empresa farmacêutica Pfizer.

“Os Chiefs não são um bom time de futebol, e Travis Kelce parece que deveria se aposentar. Ele tem sido inútil nas últimas sete ou oito semanas. Ono. Talvez ambos,” ele disse em um post no X.

“Kelce não é o Kelce que tem sido nos últimos 20 anos de sua carreira, e não tenho certeza se é porque ele está distraído com as coisas fora do campo, que são muito públicas, ou por um cara em seu meio. 30 anos, que falou sobre ‘meu corpo não quer aguentar mais’ que talvez a mente tenha seguido”, disse Caixapara a parte dele.

Quão verdadeiro pode ser?

Embora não haja como negar a atenção Rápido atrai durante os jogos, Kansas O City está com 5-3 quando visita o estádio, incluindo uma sequência de 4-0 em seus primeiros jogos.

Que Kelce é distraído por seu relacionamento turbulento com o artista também é possível. Porém, vale lembrar que o tight end tem 90 recepçãoestá até agora nesta temporada e, faltando dois jogos, pode muito bem quebrar a marca de 100 recepções pela terceira vez em seus 11 anos de carreira.

Por outro lado, o Chefes os problemas não estão em Kelce’s mãos ou Mahomes’ braço, eles estão principalmente no corpo receptor.

Até 26 de dezembro, quando perdeu por 27 a 19 para o Green Bay Packers, Cidade de Kansas receptores caíram 8% de Mahomes’ passes, o que significa que eles perderam 37 dos 454 passes. A taxa mais alta entre os demais NFL equipes é de 5%.

Seja no final, seja verdade que Taylor Swift foi a causa ou os dedos que apontam encontram um novo culpado, o Chefes O futuro está em jogo e, com ele, o de Reid, Mahomese Kelceindependentemente de ser justo ou não.