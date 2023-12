Tokio Marine está EM BUSCA de profissionais; Envie o currículo!

A Tokio Marine, empresa multinacional com mais de 60 anos de história no Brasil e que é a melhor Seguradora para se trabalhar a nível nacional, está contratando novos colaboradores para compor o seu grupo.

Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia que tem a missão de levar tranquilidade e proteção para as pessoas e empresas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade, confira quais são as vagas abertas:

Analista de Estatística II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Gerar bases de dados e relatórios, garantindo a qualidade das informações e o cumprimento dos prazos estabelecidos com o cliente;

Analista de Operações Afinidades II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produtos Auto – Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de RD Massificados – Júnior (Fiança Locatícia) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sinistros RE I -Residencial e Condomínio – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Operacional – Júnior | Temporária – São Paulo – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Tributos I – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial Corporate III – São Paulo – SP e Híbrido – Temporário;

Atendente de Relacionamento (Assistência 24h – Auto/Patrimonial) – São Paulo – SP;

Banco de Talentos | Diversidade – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Full Stack – Sênior | Produtos – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Tokio Marine

Falando mais sobre a Tokio Marine, podemos ressaltar que a empresa tem a missão de levar tranquilidade e proteção para pessoas e empresas, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. É uma companhia sólida que trabalha e cresce com pessoas que se identificam com a sua cultura de inovação e protagonismo.

Além disso, conta com um time de mais de 2 mil resolvedores que trabalham com o objetivo de proteger a vida e o patrimônio das pessoas, em um ambiente de trabalho que estimula as novas ideias, o compartilhamento de experiências e valoriza a pluralidade e a diversidade.

Confira como se candidatar em um dos cargos

Bom, agora que as vagas da Tokio Marine já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga. Isto é, os benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



