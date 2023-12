Tom Brady alude à infidelidade em postagem no Instagram após a separação de Gisele Bündchen

Tom Brady causou polêmica no Instagram quando ele compartilhou uma citação enigmática sobre “traição” atribuída a Muhammad Ali, quase um ano depois de finalizar seu divórcio de Gisele Bündchen.

A citação do falecido boxeador profissional enfatizou o significado do coração de uma pessoa, afirmando que um coração mentiroso e traidor corresponde a um indivíduo mentiroso e traidor, enquanto um coração amoroso e misericordioso significa uma pessoa amorosa e misericordiosa.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

“A personalidade de uma pessoa. Os caminhos de uma pessoa. Seus pensamentos. Suas ações. Suas ações. São todas baseadas em seu coração”, dizia a citação.

“Pois o que é um homem? Um homem é o seu coração. Um coração mentiroso e traidor significa um homem mentiroso e traidor. Um coração amoroso e misericordioso significa um homem amoroso e misericordioso.

“Independentemente do título de um homem. Independentemente da posição, riqueza ou posição de um homem, se o coração não for grande, ele não pode ser grande”, disse Ali. “Mas se o coração é grande, o homem permanece grande em todas as circunstâncias, rico ou pobre, grande ou pequeno, pois é o coração que o torna grande ou pequeno.”

Como Tom Brady elaborou a citação?

Bradya estrela aposentada da NFL de 46 anos, complementou as palavras de Ali com sua própria mensagem inspiradora, exortando seus seguidores a “ter orgulho do homem no copo”.

O significado por trás BradyA enigmática postagem permanece obscura, mas ocorre quase um ano após a conclusão de seu casamento de 13 anos com Gisele Bündchen em outubro de 2022.

Os relatórios revelaram que o casal vivia separado há meses antes de encerrar oficialmente o casamento, citando um desentendimento significativo envolvendo Bradya relutância de se aposentar do futebol como um fator contribuinte.

Embora Brady tenha se aposentado em 2021, ele voltou um ano depois, antes de finalmente se aposentar pela segunda e última vez em fevereiro de 2023.

Bündchenuma ex-anjo da Victoria’s Secret de 43 anos, refutou as alegações de uma briga épica e disputa relacionada à aposentadoria, enfatizando que deseja felicidade e sucesso para Brady. Apesar da separação, ela expressou apoio contínuo aos sonhos dele.

Após o divórcio, Brady tem navegado na cena do namoro, incluindo um romance intermitente com Irina Shayk.

Relatórios recentes sugerem que o primeiro Patriotas da Nova Inglaterra o quarterback está ativamente “namorando” e foi observado conversando com uma loira misteriosa em uma festa repleta de estrelas na mansão Art Basel Miami.