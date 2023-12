Tom Brady critica a NFL por suspender Damontae Kazee e culpa Gardner Minshew

Rcansado NFL quarterback Tom Bradysete vezes Super Bowl campeão, atacou a liga na segunda-feira após Pittsburgh Steelers segurança Damontae Kazee recebeu uma suspensão por seu ataque brutal em Colts de Indianápolis receptor amplo Michael Pittman Jr.. na semana 15 da temporada de 2023.

Brady, 47, culpou o quarterback dos Colts Gardner Minshew por colocar Pittman Jr. em uma posição insegura com seu arremesso. O antigo Patriotas da Nova Inglaterra e Bucaneiros de Tampa Bay QB acredita que os defensores não devem ser os únicos jogadores responsáveis ​​por tais ataques.

“Ninguém gosta de ver jogadores se machucarem. Mas golpes fortes acontecem. QBs não deveriam jogar a bola em áreas onde expõem seus próprios companheiros a esses tipos de golpes”, comentou Brady. Centro de EsportesPostagem no Instagram anunciando a suspensão. “Os treinadores precisam treinar melhor, os QBs precisam ler as coberturas e lançar a bola para os lugares certos e os defensores devem mirar nas áreas certas de rebatida.

“Colocar a culpa no [defensive] jogador o tempo todo está totalmente errado. Precisa de melhor jogo de QB!! Não é certo que os QBs tenham seus WRs atingidos por causa de suas más decisões!”

Kazee, 30, está suspenso pelos três jogos restantes da temporada regular devido a repetidas violações de violência desnecessária e Brady continua provando que estava certo. Ele tem dito recentemente que o jogo “medíocre” do quarterback e as regras atuais da NFL são as principais razões para as inúmeras lesões.

Gardner Minshew aceita a culpa pelo golpe de Michael Pittman Jr.

Minshew, 27 anos, não se esquivou de seu quinhão de culpa depois de colocar Pittman Jr. O receptor do Colts teve que saltar alto para tentar a captura. Seu pescoço chicoteou para trás quando Kazee o abordou.

“Sim, nunca é o ideal. Você não quer isso”, disse Minshew. “Não acho que haja qualquer intenção maliciosa ou algo assim. Acho que às vezes é assim que o jogo funciona.

“Eu gostaria de não ter colocado Pitt nessa posição, honestamente. Então você sempre tenta fazer o seu melhor para proteger seus jogadores, mas às vezes, infelizmente, as coisas simplesmente acontecem no jogo.”

Pittman Jr., 26, não voltou à vitória em casa dos Colts por 30-13 sobre os Steelers após o tackle. Ele entrou no protocolo de concussão, mas depois twittou que estava “tudo bem”.