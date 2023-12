Tom Brady diz que quase não se aposentou do futebol em 2023

Aparentemente, Tom Brady estava pronto para voltar ao campo de futebol pouco depois de anunciar sua aposentadoria (de novo) este ano … agora revelando que quase colocou as ombreiras novamente.

O QB aposentado e o GOAT do futebol fizeram a confissão chocante em uma postagem de final de ano no IG que apresentava uma coleção de fotos dele, de seus filhos e de outros entes queridos em vários ambientes ao longo de 2023… tudo isso parece ser tempo de qualidade bem passado com a família.

Ele escreve: “Olhando para trás, para 2023, grato por cada momento. Apreciando os altos, aprendendo com os baixos e ansioso pelo que está por vir. Sou abençoado por ter família e amigos cheios de tanto amor, alegria e compaixão ao redor nós.”

TB12 continua dizendo que recomenda que todos se conectem com as pessoas que amam tanto quanto possível, já que elas são tudo que importa no final do dia.



1º de fevereiro de 2023

Ele então termina com isto… “PS: A única desvantagem de 2023 foi quando eu estava prestes a cancelar a aposentadoria em maio e meus amigos deram uma festa surpresa de aposentadoria. Meio que me forçou.”

Parece que ele está falando sério… o que, se for verdade, é absolutamente maluco – especialmente quando você considera que ele já havia fingido se aposentar no ano anterior, apenas para desfazê-lo e partir para outra temporada.

Isso também parece provar que ele estava um tanto enganador quando afirmou que uma reportagem dizendo que exatamente isso poderia acontecer era “notícia falsa”. Acontece que havia de fato alguma verdade nisso… mas no final, Tom obviamente decidiu permanecer aposentado para sempre.

Claro, ele tem aquele grande trabalho de transmissão da FOX Sports no horizonte – que, segundo todos os relatos, ele está preparando vigorosamente para a próxima temporada. Mesmo assim, o cara parece não conseguir ficar longe do futebol – na verdade, ele tem criticado o estado do jogo ultimamente.