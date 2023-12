Tom Brady e Irina Shayk vistos juntos na festa Art Basel exclusiva de Leonardo DiCaprio

Tom Brady e Irina Shayk foram vistos em Leonardo Di Capriofesta exclusiva durante a Art Basel Miami, de acordo com a Page Six. O evento repleto de estrelas, chamado Ré: Selvagem, aconteceu no museu de arte imersiva Superblue na noite de quinta-feira. Embora Brady e Shayk estivessem presentes, eles não chegaram juntos.

Uma fonte revelou que Brady cumprimentou brevemente Shayk, mas também interagiu com muitos outros convidados da festa. Parece que Brady está atualmente mantendo suas opções abertas e “namorando”.

O evento VIP, que contou com a participação de Sean Penn e Robert De Niro, com o objetivo de angariar fundos para parceiros e comunidades locais protegerem e restaurarem a biodiversidade. A parte do leilão da noite, conduzida por Simon de Pury, incluiu carros elétricos exclusivos projetados por Armani, Kartell e Bvlgari. O próprio DiCaprio teria feito lances significativos durante o leilão.

O relacionamento de Tom e Irina dura alguns meses

Brady e Shayk foram ligados romanticamente pela primeira vez em maio. Eles foram vistos juntos em vários passeios, incluindo um encontro noturno na cidade de Nova York e um passeio cheio de PDAs em Los Angeles. No entanto, o relacionamento deles pareceu fracassar depois de apenas três meses devido a horários conflitantes.

“Ambos continuam tendo obrigações e estava ficando mais difícil estar na mesma cidade ao mesmo tempo”, disse uma fonte à People em outubro. Apesar da separação, Shayk “não tinha nada além de grandes coisas a dizer” sobre Brady, segundo a mesma fonte.

O relacionamento de Brady com Shayk foi seu primeiro romance público desde seu divórcio de Gisele Bndchen em 2022. O ex-casal divide dois filhos. Embora Brady e Shayk não fossem exclusivos, eles gostavam de passar tempo juntos. Ao mesmo tempo, Shayk ainda esperava se casar com seu ex-parceiro Bradley Cooper, com quem divide uma filha de 6 anos.