Tom Brady festeja com Leonardo DiCaprio enquanto mulheres ‘cercam’ ícone da NFL em festa em Miami

Leonardo DiCaprio e Tom Brady desfrutaram de seu status de celebridades de primeira linha depois de serem ‘cercados’ por mulheres em uma festa em Miami na noite de sexta-feira, segundo relatos.

Ator de Hollywood DiCaprioque ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2016 por sua atuação em O Regresso, é frequentemente fotografado na presença de modelos.

E ele provou ser um excelente companheiro para ex- New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers quarterback Brady depois de participar da festa privada exclusiva organizada por Wayne e Cynthia Boich.

Brady finalmente encerrou sua associação de 23 anos com a NFL em fevereiro, aposentando-se como indiscutivelmente o maior quarterback da história do esporte, com sete anéis no Super Bowl.

E parece que o ícone americano tem aproveitado seu tempo de inatividade na Flórida como um homem solteiro, após se separar da esposa supermodelo Gisele Bundchen em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.

Brady e seu ala DiCaprio

A dupla esteve presente no evento repleto de estrelas na mansão do casal, comemorando o Art Basel Miami na noite de sexta-feira. Não é novidade que ambos DiCaprio e Brady foram cercados por mulheres enquanto se sentavam à mesa.

“Leo e Tom estavam se soltando em uma mesa nos fundos da festa”, disse um festeiro ao Page Six. “Os dois estavam dançando ao som da música e todas aquelas lindas mulheres cercavam Tom.”

Rappers Snoop Dogg e Lil Wayne ambos se apresentaram na festa, mas parece DiCaprio49 e Brady46, eram as atrações principais enquanto as pessoas faziam fila para participar da noite.

Uma fonte no artigo afirmou que Brady estava ‘à caça’ de alguma companhia feminina e o ator de ‘Killers of the Flower Moon’ era ‘basicamente um ala’ da estrela aposentada da NFL.

“Eles não precisaram levantar um dedo”, acrescentou a segunda fonte, enquanto as mulheres corriam para suas mesas lotadas ao longo da noite.

Tom Brady reclama da qualidade da NFL: ‘Há muita mediocridade’Steven A Smith

Uma saída tardia da festa

As condições climáticas adversas não pareceram desanimar os dois homens, pois Brady foi visto rindo e brincando.

“De repente, começou a chover e Leo e Tom ficaram em sua mesa e pareciam estar se divertindo muito enquanto outros convidados procuravam abrigo dentro da casa de Wayne”, disse o festeiro.

DiCaprio – visto usando seu boné de beisebol preto, sua marca registrada – falou com outra estrela de cinema, Sean Penn na esquina. A dupla teria ficado na festa até depois da meia-noite antes de sair.