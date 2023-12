Tom Brady nomeia time da NFL que ele nunca poderia apoiar em desprezo brutal

EUSe há uma coisa que um time da NFL não quer fazer é recusar um vencedor sete vezes do Super Bowl no Draft. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Tom Brady foi brutalmente desprezado por uma grande franquia da NFL no início de sua carreira.

É claro que, em 2000, o São Francisco 49ers não tinham ideia do tamanho do erro que cometeram ao ignorar Brady, já que ele tinha apenas 22 anos na época. Eles também não estavam sozinhos, com 30 outros times da NFL perdendo a chance de contratar o quarterback antes Brady antes que os Patriots se arriscassem no final do Draft.

A carreira de Tom Brady recriada na MLB no comercial épico Fanatics Collectibles

Brady cresceu na área da baía da Califórnia, torcendo pelos 49ers enquanto o quarterback do Michigan pretendia se tornar um profissional. Mas, para sua consternação, a equipe local recusou não uma, duas ou até três vezes – mas seis ao longo de sua carreira.

Essa memória do Draft da NFL de 2000 ficou com ele desde então e garantiu que ele nunca mais torceria pelo time NFC West.

“Eles me rejeitaram seis vezes no Draft da NFL, então fodam-se eles e toda a equipe que me manteve de fora”, Brady disse em seu podcast.

“Eu tive um peso no ombro por muito tempo.”

Brady definido para um novo cargo após a aposentadoria

O americano se recuperou e construiu uma carreira repleta de troféus com o Patriotas da Nova Inglaterra antes de ingressar no Bucaneiros de Tampa Bayganhando sete anéis do Super Bowl.

Tom Brady agora está aposentado depois de pendurar as chuteiras no final da temporada de 2023, apesar das constantes especulações sugerindo que o jogador de 46 anos estava na fila para um retorno surpreendente.

Em vez disso, ele está morando em Miami e deve entrar na transmissão da NFL, assinando um acordo de mega-dinheiro com a Fox Sports, o que significa que assumirá um papel totalmente novo como analista principal.

Será interessante notar como ele fala sobre os 49ers depois de ter sido injustiçado por eles, embora eles não fossem o primeiro time a cair em conflito com o astro quarterback.

Durante sua carreira, Brady tinha muitos rivais, incluindo o Indianapolis Colts, Denver Broncos, New Orleans Saints. Mas parece que seu ódio ainda arde forte pelo time de San Francisco.