Tom Brady pega Irina Shayk em seu carro antes da festa Art Basel em Miami

Confira as fotos… Tom parou onde IS estava para buscá-la na calçada – e assim que notaram um fotógrafo, ficaram nervosos e voaram para fora de lá o mais rápido possível.

Felizmente, essas fotos foram tiradas antes da fuga – o que mostra Irina pulando no banco do passageiro de Tom e Tom evitando os flashes. Mais tarde, naquela mesma noite, Tom foi visto em uma festa repleta de estrelas na cidade… mas nenhum sinal de Irina perto dele.

A presença deles sozinha na festa na mansão particular de Wayne e Cynthia Boich na sexta-feira teria sido suficiente para fazer o boato funcionar novamente – mas essas fotos selam o acordo… eles estão namorando novamente. Ou, pelo menos, eles estão batendo… e isso é tudo com o que todos se importam, na verdade.

Curiosamente, a viagem de carro de Tom e Irina até aqui ecoa a primeira vez que os vimos juntos no início deste verão – onde eles também estavam pego navegando em seu chicote e ficando confortável. Essa é uma cena muito parecida… parece que o cara é da velha guarda com seus acompanhantes.

Embora tivéssemos ouvido falar que o relacionamento/caso deles tinha fracassou no final do verão, havia sinais de que Irina ainda estava saindo com Tom… ela apareceu em seu condomínio edifício em Nova York no mês passado, e o fez de forma muito visível – pela entrada principal.