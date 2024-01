Tom Brady quase cancelou a aposentadoria em 2023? Lenda da NFL revela evento que o fez mudar de ideia

Tom Brady recentemente compartilhou uma revelação divertida sobre seu agitado 2023.

O sete vezes campeão do Super Bowl e ex-zagueiro, que vem aproveitando ao máximo seu primeiro ano fora do futebol, acessou o Instagram para refletir sobre o ano passado, oferecendo aos fãs um vislumbre de sua vida.

Brady’s A legenda do Instagram provocou de maneira divertida uma possível segunda desistência, afirmando: “A única desvantagem de 2023 foi quando eu estava prestes a cancelar a aposentadoria em maio e meus amigos deram uma festa surpresa de aposentadoria. acompanhado por um emoji risonho.

A revelação gerou uma onda de reações dos fãs, alguns implorando por um retorno e outros satisfeitos com sua aposentadoria.

Brady reflete sobre as lições de 2023

Brady expressou gratidão pelos altos e baixos de 2023enfatizando a importância da família e dos amigos.

Sua mensagem comovente exortou todos a valorizar seus entes queridos e contribuir para tornar 2024 um ano mais amável e feliz.

“À medida que você envelhece, você percebe que isso é realmente a única coisa que importa, e nunca considerarei essas pessoas como garantidas. Abrace seus filhos, ligue para seus pais, diga a seus amigos que você os ama.”

Tom Brady já tem emprego marcado para 2024

Brady já brincou sobre as consequências de uma segunda aposentadoria, destacando o impacto em sua família.

Com 10 anos, US$ 375 milhões contrato como analista da NFL para RAPOSA esperando por ele para o 2024 temporada, parece Brady está satisfeito com sua nova carreira.

O ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers tirou um ano sabático em 2023.

Ele está programado para se tornar o analista de cores nº 1 da NFL da rede em Setembro.

A próxima entressafra dará clareza sobre como Escalação da NFL da FOX ficará abalado com Brady’s chegada. Antigo NFL ótimo, Greg Olsenfoi considerado o principal comentarista colorido da rede.