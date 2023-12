Tom Brady sendo desperdiçado pela Fox Sports, Bob Costas prefere assistir Derek Jeter

Aembora ele ainda não faça sua estreia no Raposa Esportes,Tom Brady já está recebendo a atenção de grandes personalidades da mídia esportiva, como Bob Costas. Atualmente Costas ainda faz trabalhos passo a passo e em estúdio para Rede MLB. No entanto, o homem reduziu sua agenda lotada porque já tem 71 anos. Ele nunca trabalhou para a Fox Sports porque é um dos NBC Esportes‘ comentaristas mais importantes. Embora os principais chefes de estúdio e executivos o procurem com frequência em busca de conselhos, eles não o abordaram da Fox Sports para perguntar sobre a contratação de Tom Brady. Para Bob, Tom tem uma personalidade muito grande diante das câmeras para se preocupar com jogos.

A carreira de Tom Brady recriada na MLB no comercial épico Fanatics Collectibles

‘Cuidado com Derek Jeter

Derek Jeter de alguma forma, conseguiu ser tão sem remorso e crítico como sempre foi quando ainda jogava bola. Esses são os primórdios de um homem que dedica sua vida ao ofício e Jeter já se tornou um dos melhores do beisebol. Felizmente, ele sempre foi um pensador crítico e um opinador comovente, trocando todas as redes por novas personalidades. Ele ainda pode ser um novato nesta área, mas conseguir o Bob Costas selo de aprovação não é tão ruim.

Costas disse isso ao Correio de Nova York: “Eles não me perguntaram e eu não espero que o façam, mas se eu estivesse no comando, eu o usaria no estúdio em vez de nos jogos. O fator glamour, o fator na câmera. E também, é menos estressante para ele. O nível de preparação para trabalhar em um jogo e o que é necessário para pegar o jeito é apenas uma adaptação mais fácil no estúdio. Eu diria para assistir Derek Jeter na pós-temporada passada. Aqui está um cara que era notoriamente circunspecto sobre tudo, mas estava disposto, à sua maneira, a sair e ser mais crítico do que jamais o vimos ser. Porque se você não está disposto a ser crítico, o que significa não ser duro ou disparar, mas se você não estiver disposto a ser franco, não estará servindo aos telespectadores.”