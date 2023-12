Tom Cruise viu ‘namorando’ com a socialite russa Elsina Khayrova em festa em Londres

At 61 anos, estrela de cinema de Hollywood Tom Cruise estava solteiro há muito tempo e procurava ativamente alguém para namorar. Aparentemente, a estrela de ‘Top Gun’ finalmente valeu a pena depois de alguns erros aqui e ali. Um dos quais envolveu Shakira mas isso já é passado, o bom e velho Tom encontrou alguém com quem brincar e que tem metade de sua idade. O nome dela é Alsina Khayrova, ela tem atualmente 36 anos e foi flagrada em uma festa em Londres, no que uma das pessoas que os viu descreve como uma brincadeira com o ator. Na verdade, essa pessoa que os viu confirmou que eram inseparáveis ​​e claramente um casal.

Tom Cruise elogia a celebridade “deusa”ET

Quem é Elsina Khairova?

Elsina é filha de um proeminente deputado russo e ex-esposa de um oligarca que comercializa diamantes. Ela é conhecida na indústria da moda como uma modelo profissional que trabalha. Segundo relatos do evento, Tom Cruise estava se divertindo muito com a modelo e educadamente se recusou a tirar fotos com fãs que se aproximassem dele. Elsina é na verdade uma cidadã britânica que já foi casada com o oligarca russo Dmitry Tsetkov. Ela herdou milhões de libras com esse divórcio. O ex dela está atualmente na ‘lista dos mais procurados do Kremlin’.

Tom Cruise é casado e tem um relacionamento com algumas das mulheres mais talentosas do entretenimento. Uma lista que inclui Nicole Kidman, Katie Holmes e Hailey Atwell, entre outros. Mas ele agora parece ter encontrado uma nova chama. A fonte do Daily Mail disse ainda que o ator esteve a maior parte do tempo com Elsina, mas também foi visto a atirar-se a um grupo de mulheres na pista de dança. O DJ do evento teve que avisar ao restante do público pelo microfone que Tom Cruise não queria que sua foto fosse tirada com ninguém.