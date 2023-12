Tom Sandoval encerra ano polêmico com karaokê festivo

A estrela de “Vanderpump Rules” está cantando seus dramas durante um local festivo de karaokê no Foxfire Room em Valley Village, CA… onde compareceu com alguns amigos.

A estrela do reality show parece absorta em sua performance… presenteando os espectadores com sua versão especial de Billy Oceano é “Amante”.

Tom, sem dúvida, dependeu da música mais do que nunca este ano, depois de se encontrar no centro da maior controvérsia de celebridades do ano. #Escândalo pelos fãs de ‘VPR’ quando TMZ primeiro quebrou a história em março.

Semanas depois de surgir ele estava trapaceando é uma namorada de longa data Ariana Madix com coadjuvante Rachel Levis … ele se distraiu do veneno com um uma série de shows com sua banda, The Most Extras.