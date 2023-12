Tom Sandoval sai do bar com a mulher misteriosa, história antiga de Scandoval

O vilão das “Regras de Vanderpump” foi facilmente identificado por outros clientes, incluindo várias mulheres que tentaram envolvê-lo. Alguns tiraram selfies com ele, mas um em particular o aconchegou.

Os dois ficaram um tempo no bar… às vezes ela colocava o braço no ombro do Tom.

Os dois finalmente deixaram o bar juntos. Ela contou algo às amigas enquanto elas se reuniam do lado de fora do bar e depois foi até Tom. Os dois saíram juntos pela calçada.

Tom voltou a ser Tom, com o Scandavol aparentemente tão velho quanto pão amanhecido. Ele saiu na semana passada cantando músicas durante a noite de karaokê no Foxfire Room em Los Angeles, aliás, sua escolha de música foi claramente intencional – “Loverboy” de Billy Oceano !

A desvantagem para Tom… com a história antiga do Scandoval, tira a atenção do show que encheu seus bolsos com muitos itens.