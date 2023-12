Tom Smothers, dos Smothers Brothers, morto aos 86 anos

Tom sufoca – metade da famosa equipe de comédia cantada “Smothers Brothers” – morreu.

Em comunicado divulgado quarta-feira, Dick Sufoca anunciou o falecimento de seu irmão, dizendo que Tom morreu em casa de câncer.

Dick continuou dizendo: “Tom não era apenas o amoroso irmão mais velho que todos desejariam em suas vidas, ele era um parceiro criativo único.”

Continuando, Dick disse: “Sou eternamente grato por ter passado a vida inteira junto com ele, dentro e fora do palco, por mais de 60 anos”.

Dick terminou com: “Nosso relacionamento era como um bom casamento – quanto mais tempo ficávamos juntos, mais nos amávamos e respeitávamos. Fomos verdadeiramente abençoados.”

No final dos anos 50, início dos anos 1960, Tom e Dick frequentemente apareciam em programas de variedades de TV e lançavam álbuns populares com suas apresentações no palco. Em 1967, eles finalmente lançaram seu próprio programa de variedades, “The Smothers Brothers Comedy Hour”, que instantaneamente se tornou um dos programas de TV mais debatidos durante o período da Guerra do Vietnã.

Os “Smothers Brothers” foram cancelados décadas antes do cancelamento se tornar uma realidade. Tommy tornou-se superpolítico quando o programa estava em sua segunda temporada, protestando com sátira contra a Guerra do Vietnã. Os Bros criticaram especialmente o então presidente Lyndon B. Johnson.

Em um programa, Tommy olhou diretamente para a câmera e disse: “Ok, todos vocês do Vietnã, venham para casa”.

Durante um episódio, Harry Belafonte a música “Don’t Stop the Carnival”, e o pano de fundo no palco eram imagens da Convenção Democrata de 1968 em Chicago, onde o então prefeito Richard Daley ordenou que as autoridades espancassem os manifestantes vietnamitas nas ruas.

Eles também abordaram outras questões, mas estava quente demais para a CBS. A rede desligou em 1969, no final da 3ª temporada. Pessoas do movimento anti-guerra, junto com os defensores da liberdade de expressão, ficaram indignadas, mas a dupla nunca mais voltou.

Tommy e Dick processaram a CBS por quebra de contrato e acabaram recebendo US$ 775.000.

Pense em Dixie Chicks, mas 40 anos antes.