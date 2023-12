Tommy DeVito enterra machadinha com NJ Pizza Place após disputa com proprietários

Respire fundo paisanos, crise de relações públicas evitada para Tommy De Vito! 😰

Poucas horas depois que o chamador do NYG pegou o luto online, DeVito acertou as coisas com o dono de um restaurante local de Jersey e os fãs, aparecendo e saindo com uma gangue de fãs do Big Blue … onde ele tirou fotos, deu autógrafos e comeu!

A polêmica começou esta semana quando os proprietários da pizzaria Coniglio’s Old Fashioned em Morristown (NJ) acusaram o novato de 25 anos de voltar atrás em sua palavra, alegando que Tommy concordou com uma taxa de aparição de US$ 10 mil, apenas para dobrar sua taxa após o Grande vitória do Giants no MNF sobre os Packers em 11 de dezembro.

Mas nos disseram que tudo foi apenas um grande mal-entendido.

Sean Salci, O agente de marketing e advogado de DeVito nos disse que seu cliente não estava ciente do que estava acontecendo e que nunca houve um acordo concreto.

Mesmo assim, DeVito foi criticado, e o jovem chamador queria deixar todo mundo feliz… então ele fez uma aparição surpresa na pizzaria.

“DeVito e o proprietário se saíram bem”, disse Salci. “Ele teve a experiência completa hoje.”

Ato de classe: Giants QB Tommy DeVito apareceu sozinho esta tarde e sem pagar para Coniglios, a pizzaria que originalmente havia agendado uma aparição. Fazendo refrigerantes à moda antiga com o proprietário Nino Coniglio. pic.twitter.com/k8w8pK5OkG -Darren Rovell (@darrenrovell) 19 de dezembro de 2023

Não houve jogador mais popular na liga no último mês do que DeVito – um novato não draftado (2023) – que assumiu o cargo inicial quando Daniel Jones dar Tirod Taylor caiu com ferimentos.