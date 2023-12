Tommy DeVito usa jaqueta Fuzzy Fuchsia para ‘MNF’, leva gigantes à vitória perturbadora

O quarterback novato de Nova York – que começou o ano como o No. 3 sinalizador para os G-Men – acendeu contra o Green Bay, apesar de ser um azarão de 5,5 pontos em casa … ajudando a levar seu time à vitória no último segundo por 24-22.

E, antes e depois do concurso, ele chamou a atenção com sua escolha de roupa – ostentando um corte difuso que ele usou com orgulho!!!

A família de DeVito, por sua vez, se divertiu muito ao assistir o jovem de 25 anos atravessar a defesa do Green Bay durante o jogo do horário nobre… eles tiveram uma enorme refeição com tema italiano no estacionamento antes do início da competição – e então câmeras mostrou-os se beijando nas arquibancadas depois de grandes jogadas de DeVito.