Tommy Lee é processado por supostamente agredir sexualmente uma mulher em um helicóptero

Tommy Lee forçou uma mulher na cabine de um helicóptero… apalpando-a, beijando-a e penetrando-a contra seu consentimento… de acordo com um novo processo.

O roqueiro do Motley Crüe está sendo processado por uma mulher que afirma que a suposta agressão sexual aconteceu em fevereiro de 2003, quando ela estava em um helicóptero com Tommy e outro homem.

Na ação, obtida pelo TMZ, a mulher diz que era amiga do piloto do helicóptero, e ele a convidou para um passeio pelo condado de San Diego… mas quando ela chegou ao campo de aviação, Tommy estava lá, e ela foi informada do os planos mudaram e os três iriam para Los Angeles.