Tommy Lee enfrenta acusações de agressão sexual em incidente de helicóptero em 2003

Rock músico Tommy Leemais conhecido como baterista do Motley Crue, enfrenta graves acusações de agressão sexual decorrentes de uma viagem de helicóptero em 2003 de San Diego a Los Angeles.

Uma mulher, convidada pelo piloto, alega que Lee estava esperando para embarcar no helicóptero quando ela chegou. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a mulher afirma que Leejunto com o piloto, praticaram abuso de substâncias durante o voo, incluindo beber, cheirar cocaína e fumar maconha.

A mulher alega que Lee a apalpou e beijou à força, passando a agredi-la sexualmente durante o voo. Apesar do encontro perturbador, ela não relatou o incidente à polícia na época, temendo que ninguém acreditasse nela.

Enfrentou problemas legais no passado

Lee não respondeu aos pedidos de comentários sobre as alegações. O músico enfrentou problemas legais no passado, incluindo cumprir pena de prisão por uma condenação por porte de arma em 2021 e passar 180 dias na prisão em 1998 por um crime de abuso conjugal envolvendo sua ex-esposa, Pâmela Anderson.

As recentes acusações somam-se a uma história de controvérsias em torno Lee e Motley Crue, cujos membros discutiram abertamente seus estilos de vida excessivos, abuso de substâncias e comportamento controverso em sua autobiografia, “The Dirt”.

O baixista da banda, Nikki Sixxanteriormente fez uma declaração retratada e pedindo desculpas na qual admitiu ter “praticamente” estuprado uma mulher durante seu apogeu.

Estas novas alegações trazem à tona questões sobre o comportamento passado do músico e levantam preocupações sobre a responsabilização de celebridades em casos de alegada má conduta.