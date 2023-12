Tony Ferguson divulga comunicado após derrota de Paddy Pimblett no UFC 296

Tony Ferguson segue em frente após seu último revés.

Uma derrota desequilibrada por decisão unânime para Paddy Pimblett no UFC 296, no último sábado, não parece ter desanimado Ferguson, que já viu a mão de seu oponente levantada em sete lutas consecutivas. Após a derrota, o ex-campeão interino dos leves do UFC deixou uma mensagem aos seus fãs no domingo via Instagram Stories:

Amo meus fãs e apoiadores. Vocês são todos fogo. Conheci muitos de vocês esta noite, mantenham a fé, MF. Um pé na frente do outro idiota. Lembre-se do que eu disse, equipe – campeão.

Tem sido uma tarefa difícil para os apoiadores de “El Cucuy”, que já foi um dos lutadores mais temidos da divisão até 155 libras. Desde uma derrota brutal por nocaute técnico no quinto round para Justin Gaethje no UFC 249 em 9 de maio de 2020, Ferguson enfrentou alguns dos nomes mais difíceis de sua categoria de peso, incluindo Charles Oliveira, Beneil Dariush e Michael Chandler, o último dos quais deixou Ferguson. desmaiou na tela com um chute frontal no rosto.

No sábado, Ferguson ocasionalmente mostrou lampejos de sua antiga grandeza, mas foi derrotado de forma convincente por Pimblett.

A dois meses de completar 40 anos, não está claro quanto tempo resta a Ferguson como competidor ativo, embora ele frequentemente tenha evitado falar sobre aposentadoria. Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 296, o CEO do UFC, Dana White, deu sua opinião, afirmando “Eu adoraria ver Tony se aposentar”.