Tony Ferguson insiste que não vai se aposentar em comunicado nas redes sociais

Tony Ferguson ainda quer lutar.

“El Cucuy” sofreu a sétima derrota consecutiva no UFC 296 no último sábado, perdendo por decisão unânime para Paddy Pimblett em uma luta que viu Ferguson mostrar alguns lampejos de sua antiga grandeza. Ele agora está empatado com BJ Penn pela mais longa sequência de derrotas da história do UFC.

Na quarta-feira, Ferguson postou nas redes sociais que, apesar da recente crise, não tem planos de se aposentar.

A legenda é uma republicação de uma mensagem que Ferguson postou em uma história do Instagram, com a notável adição de uma hashtag que diz #NotRetiringCasuals. Ferguson, 39 anos, frequentemente se irrita com a sugestão de pendurar as luvas quando o assunto é abordado em entrevistas ou nas redes sociais.

Pimblett elogiou Ferguson após a luta, chamando o veterano de 35 lutas de lenda e concordando que se Ferguson quiser continuar lutando, ele deve fazê-lo. O CEO do UFC, Dana White, teve uma resposta mais negativa à última derrota de Ferguson, dizendo aos repórteres que “eu adoraria vê-lo se aposentar”.

No seu auge, Ferguson foi um dos lutadores mais perigosos do peso leve, conquistando 12 vitórias consecutivas em um determinado momento. Ele conquistou o título interino com uma finalização sobre Kevin Lee no UFC 216. No entanto, os últimos anos não foram bons para Ferguson e ele não vence uma luta desde junho de 2019.