Tony Ferguson rebate críticas por treinar com David Goggins antes do UFC 296

Tony Ferguson fez de tudo para se preparar para a luta contra Paddy Pimblett no UFC 296, e isso incluiu intensos treinos com o aposentado Navy SEAL David Goggins.

Enquanto o ex-campeão interino dos leves do UFC tenta impedir uma derrapagem de seis lutas, Ferguson revelou recentemente que começou a treinar com Goggins, que trabalha como treinador e palestrante motivacional, além de corredor de ultramaratona nas horas vagas.

Embora as credenciais de Goggins sejam impecáveis, a opção de Ferguson por treinar com ele enquanto se prepara para uma luta no UFC ainda deixou muitas pessoas coçando a cabeça. Até o comentarista do UFC Joe Rogan, que tem Goggins como amigo, questionou se Ferguson treinar com ele seria uma “coisa boa ou ruim” enquanto ele se prepara para enfrentar Pimblett no sábado.

“Essa é a merda mais humilhante. Foi uma experiência louca”, disse Ferguson sobre suas sessões com Goggins durante o media day do UFC 296. “Sou grato.

“Todo mundo, vá se foder. Sendo real. Todo mundo pensa que é fácil. Todo mundo na porra do Instagram pode dizer o que quiser. Eles querem treinar com ele. É uma experiência. É uma merda que muda a vida.”

Ferguson admite que todo o processo de trabalho com Goggins foi implacável, especialmente porque ele suportou a “semana infernal” com o soldado aposentado. Houve vários momentos em que Ferguson ficou se questionando enquanto lutava para manter a comida baixa durante alguns dos treinos intensos.

A fisicalidade dos treinos também levou Ferguson a ficar mais forte mentalmente – o que ele espera que o beneficie na noite da luta.

“A parte da realidade foi difícil pra caralho”, disse Ferguson. “Uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida. Estou feliz por ter feito isso. Para ser sincero, eu não sabia do que se tratava o chefe. Eu realmente não sabia. Eu sabia que precisava fazer isso. Eu apareci, sem perguntas. Sem touros***. Era sempre: ‘Sim, senhor, sim, treinador’. Não importava que horas eram ou o que tínhamos que fazer, sem perguntas. Não, ‘Quantos estamos fazendo? Quanto tempo iremos? Não, tanto faz.

“A única dúvida que tive foi olhar o cardápio para mim mesmo: o que posso comer para manter a comida baixa. Porque eu estava vomitando tudo naquela semana. Depois que os touros pararam – não pararam por um tempo – foi apenas o maior beco mental que eu precisava para me recompor. Estou muito feliz por isso. Agora está muito legal porque ontem fomos treinar no complexo e me sinto em casa. Foi a coisa mais real e era o que eu precisava para fazer isso.”

Claro, Pimblett estava entre as pessoas que questionaram as táticas de treinamento de Ferguson para se preparar para a luta. O sempre franco nativo de Liverpool rotulou a parceria de “estúpida” e duvidou que isso oferecesse a Ferguson qualquer benefício em sua luta.

Antes de Ferguson aparecer no media day, Pimblett prestou homenagem ao veterano peso leve, dizendo que queria ver “El Cucuy” voltar aos trilhos também, mas não às suas custas.

Quer tenha sido a declaração sobre o treinamento com Goggins ou os elogios feitos a ele, Ferguson não teve tempo para nada do que Pimblett disse e não tinha interesse em interagir com ele.

“Eu sempre tenho essas hashtags, então ir atrás de ‘pattycakes’ foi muito fácil, especialmente quando ele começou a falar merda”, disse Ferguson. “Deixou o garoto nervoso. Então eu acho que é um ótimo confronto. Obviamente ele tem um histórico de vitórias, eu tenho um histórico de derrotas agora com isso, mas no geral tenho muito mais lutas e experiência. Eu vou cortar esse garoto.

“Ele é um lutador e está no meu caminho. Eu realmente não tenho muitas palavras para isso. A seriedade aparece quanto mais perto chegamos da luta. Ele está preocupado comigo bloqueando ele na porra do Instagram e eu fico tipo, você é um pouco idiota. Se você vai falar merda, seja homem e mantenha as bolas entre as pernas. Não os deixe cair como um idiota.

Apesar de grande parte da conversa em torno da luta ter sido centrada em sua recente seqüência de derrotas, Ferguson promete que está focado exclusivamente em desmantelar Pimblett da mesma forma que sangrou e derrotou adversários como Donald Cerrone ou Anthony Pettis.

Um retorno a essa mentalidade deixou Ferguson preparado e pronto para lançar no sábado à noite.

“De repente, permiti que as pessoas quisessem entrar naquele ringue, naquela jaula [with me]”, disse Ferguson. “Quando comecei a ver isso, comecei a aceitar. Porra, não, estou de volta onde diabos eu preciso estar.

“Vou bater nele com força. Eu vou definir o ritmo. Vou fazer do rosto dele um sanduíche de ketchup.”